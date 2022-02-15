سر شعر الهنديات.. بملعقة من القرنفل حضري سيروم تطويل الشعر خلال أسبوع واحد

وصفة القرنفل لتطويل الشعر، القرنفل من المواد التي تحتوي على عناصر هامة مثل الكالسيوم والحديد وهي من العناصر المفيدة للشعر، ولهذا تستخدمه الكثير من السيدات في وصفات تطويل الشعر بشكل طبيعي كما أنه ينظف الشعر من البكتريا لأنه يحتوي على عناصر مواد للأكسدة وسوف نعرض لكم وصفات مفيدة للشعر من خلال استخدام القرنفل، سوف تلاحظ فرق طوب الشعر خلال أول أسبوع من الاستخدام، وسوف يسألك الجميع عن سر التغيير المفاجئ، هذا إلى جانب انخفاض التكلفة المادية مقارنة بالكريم والسيروم الذي نشتريه من الصيدلية ولا يأتي بنتائج سريعة مثل سيروم القرنفل.

وصفة القرنفل لتطويل الشعر

المكونات :

ملعقه قرنفل كبيرة.

كوب ماء.

طريقة التحضير:

ضعي القرنفل في الماء على النار لمدة خمس دقائق حتي الغليان.

ارفعي الخليط من على النار واتركيه حتى يبرد.

ضعي الخليط في بخاخ، ثم استخدميه مباشرة على الشعر بعد الاستحمام.

اتركي الماء على الشعر ولا تقومي بتجفيفه.

وصفة القرنفل وجوز الهند لتطويل الشعر

المكونات:

نصف ملعقه زيت قرنفل.

نصف ملعقه زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

اخلطي زيت جوز الهند مع زيت القرنفل.

دلكي شعرك جيدا باستخدام الخليط، حتي تصل الزيوت إلى جذور الشعر.

اتركي مزيج الزيوت على الشعر لمدة عشرة دقائق.

قومي بتصفيف الشعر واتركي الزيت عليها.

كرري هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً وسوف تحصلي على نتيجة فعالة.

فوائد استخدام القرنفل على الشعر

القرنفل من المواد الطبيعية التي تحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة للشعر والبشرة ولذلك تدخل في العديد من مستحضرات التجميل، ومن أهم فوائد القرنفل ما يلي:

يحتوي القرنفل على عدد من الفيتامينات المهمة للشعر مثل فيتامين A وK وC ولهم دور مهم في علاج تقصف وتساقط الشعر.

القرنفل يعالج حساسية فروة الرأس ويخلصها من الشوائب.

القرنفل من المواد الطبيعية المضادة للأكسدة التي تحافظ على الشعر من التلف.

كما تعمل القرنفل على تخلص الشعر من القشرة وتقضي عليها.

تأخر القرنفل ظهور الشعر الأبيض وتمنع شيب الشعر المبكر.

خليط القرنفل وورق السدر

أحضري ملعقة كبيرة من حبوب القرنفل، وملعقة كبيرة من ورق السدر.

أحضري كوب كبير من الماء الدافئ وليس الساخن، وضعي فيه القرنفل وورق السدر واتركيهم لمدة ليلة كاملة ثم يصفى.

يوضع الماء فى عبوة بخاخة ويرش على الشعر باستمرار، خلال أسبوع واحد من الاستخدام سوف تلاحظون الفرق.

للحصول على نتائج مميزة استخدمي الخليط دائماً.

من خلال استخدام القرنفل فى عمل سيروم تطويل الشعر سوف تحصلي على شعر طويل وناعم كالحرير.