اسرار نجاح كفتة الحاتي ملعقة واحدة على خلطة الكفتة هتضاعف حجمها وانسي أنها تكش أو تفك منك تاني

الكفتة من أبرز المكونات التي يتم اعدادها باستخدام اللحم المفروم ‏وهي أيضا يتم اعدادها بشكل سريع ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت فقط ‏تحتاج إلى بعض المكونات البسيطة حتى تكون جاهزة ومتماسكة وخلال هذا المقال ‏سنتحدث عن بعض المكونات التي تساعد على إعداد هذه الكفتة بشكل جيد و نتحدث أيضا عن طريقة إعداد هذه الكفتة وهي مشوية سواء داخل الفرن ‏أو على شواية الفحم وما يميز هذه الكفتة أيضا انه يتم اعدادها باستخدام اللحم المفروم الخاص بالخروف لذلك يعطيها طعم مميز ومختلف كما أن هذا اللحم يكون مليء الدهون وهذا يجعل للكفتة طعم لذيذ و خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات إعداد الكفتة والطريقة التي نحتاج إليها حتى تكون الكفتة جاهزة.

مكونات طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية

‏

خلال هذا المقال سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكفتة فالكفتة لا يتم اعدادها فقط باستخدام ‏اللحم المفروم ولكن نحتاج إلى اضافة بعض المكونات الأخرى حتى تكون الكفتة متماسكة جاهزة للتقديم وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه الكفتة وهذه المكونات هي:

‏

ملعقة كبيرة من الطحين

ملعقة ملح

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من توابل المشويات

ملعقة من البكينج بودر

‏

‏ بيضة

1\2‬ كيلو من اللحم المفروم الذي يتم الحصول

عليه من الخروف ‬

بصلة مفرومة

كزبرة مفرومة

طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية

‏

تحتاج الكفتة إلى العديد من الخطوات حتى نحصل على نتيجة سريعة وفيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكفتة وهذه الخطوات هي:

‏