كيكة الزبادي السريعة.. من أنجح الكيكات اللي تعملوها هشة ومرتفعة و بتدوب في الفم

طريقة عمل كيكة الزبادي، تتسم كيكة الزبادي بأنها من الحلويات سهلة التحضير، كما أنها تتميز بالطعم الرائع والمذاق الشهي، وأصبحت من الحلويات الأكثر تناولاً خاصة في وقت الإفطار نظراً أنها من الوجبات الخفيفة يمكن تناولها مع كوب من الشاي أو اللبن، لذلك تبحث الكثير من الشات عن أفضل الطرق تقوم بتحضيرها، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير كيكة الزبادي الشهية.

طريقة عمل كيكة الزبادي

يبحث الكثير من الأشخاص وعن أفضل طريقة عمل كيكة الزبادي، حيث توجد الكثير من الطرق ولكن هناك طرق لم تكن ناجحة، وتجد الطريقة تتمثل في الآتي:

المكونات:

2 كوب من الدقيق المنخول.

3 بيضات.

علبتين من الزبادي.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزيت مضاف عليه الزبدة أو السمن.

رشة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير كيكة الزبادي

يمكنك معرفة طريقة عمل كيكة الزبادي الطرية و الهشة من خلال الآتي:

إحضار وعاء عميق أو استخدام الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والسكر والفانيليا، استمري في التقليب أو تشغيل الخلاط حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويزداد حجم المكونات.

يتم وضع بعد ذلك الزيت المضاف إليه الزبدة، بالإضافة إلى الزبادي واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح القوام كريمي.

نحضر طبق ونضع به كلاً من البيكنج بودر والدقيق والملح وتقلب المكونات مع بعضها البعض.

نضع هذا الخليط على المكونات التي توجد بالخلاط، واستمري في التقليب حتى يصبح الخليط متجانس.

نحضر صينية ونضع بها القليل من الزيت أو السمن ثم يتم وضع القليل من الدقيق ونتأكد أنه تم توزيعه في كل الجوانب حتى لا تحترق الكيكة وتصبح غير صالحة للأكل.

يوضع الخليط بالصينية وتدخل الفرن على درجة حرارة 180، لمدة نصف ساعة، ثم يتم تشغيل الشواية في حاجة تسويتها جيداً وعدم تحمير وجهها.

تخرج من الفرن بعد التأكد من تسويتها والحصول على اللون الذهبي.

تترك حتى تبرد وتقدم بعد ذلك، وتقطع فى أطباق التقديم مع بعض المشروبات وعلى حسب الرغبة.

أهم أسرار نجاح كيكة الزبادي الهشة