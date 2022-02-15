أعملي بنفسك حلوي جوز الهند في البيت بمكونات بسيطة وزي الجاهزة في المحلات

طريقة عمل حلوى الجوز الهند، تختلف أنواع الحلوى بشكل كبير جدًا، وقد يتوقف جمال كل نوع على الحس الفني لمن يقوم بتحضيره، وفي أيام الشتاء نحتاج بشكل دائم الكثير من الحلويات المختلفة، فهي بالطبع تساعد في منح الجسم الطاقة والدفء التي يحتاجها الجسم، واليوم سوف نعرض طريقة عمل حلوى قد تكون مميزة ولذيذة ومن وسوف تنال إعجاب أطفالك بشكل كبير وهي كرات جوز الهند اللذيذة، ولذلك يمكنكم متابعه النقال للتعرف على خطوات تحضيرها.

طريقة عمل حلوى جوز الهند

تعتبر هذا النوع من الحلويات السهلة والخفيفة، بالإضافة لاحتوائها على الكثير من المكونات التي تعطي الطاقة للجسم بمجرد تناول قطعة واحدة منها، وطريقة تحضيرها بشكل تفصيلي كالآتي:

المكونات المطلوبة

كوب من الدقيق.

نصف كيلو من جوز الهند الناعم.

كوب من السكر الناعم.

خمس ملاعق كبار من الزيت النباتي.

بيضتين متوسطة الحجم.

ملعقة واحدة من الفانيليا.

ملعقة واحدة من البيكنج باودر.

خطوات تحضير الحلوي بالجوز الهند