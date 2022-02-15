نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة جبارة لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 20 كيلو هتقشريهم بدون تعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم بسرعة من الممكن أن يتم وهذا من خلال أن يتم الاعتماد على أكثر من حيلة مطبخية تيسر على ربات البيوت القيام بخطوة التقشير وهذا ما يكون في أقل وقت ممكن، وعن طريق الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف على أسرع الطرق والتي من خلالها سيكون من السهل على ربات البيوت القيام بالتقشير السريع للثوم وخلال وقت وجيز.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

من الممكن أن تتوفر كمية كبيرة من الثوم المقشر خلال أقل وقت من خلال الاستعانة بتلك الطرق القادمة التي تجعل تقشير الثوم يتم بمنتهى السرعة، خطوات تقشير الثوم بسرعة باستعمال برطمان زجاجي

من المهم أن تقوم كل ربات البيوت بالتقشير السريع للثوم من خلال الاستعانة بطرق مميزة أبزها طريقة البرطمان والتي تحتاج إلى الآتي من الخطوات:

الخطوة الأولى هي أن تقومي على الفور بتفكيك فصوص الثوم المتوفرة.

يتم وضع الكمية بالكامل في البرطمان المتوفر من الزجاج.

الرج الجيد لكل ما يتواجد في داخل البرطمان من الثوم.

يتم إخراج كل الثوم المتواجد في البرطمان.

القشور سهل فصلها بعد ذلك عن الثوم تماما.

طريقة الكيس البلاستيك لتقشير الثوم

من الممكن أن تتم خطوة تقشير الثوم باستعمال كيس من البلاستيك، والخطوات كما يلي:

يتم الإحضار للكمية المطلوبة من الثوم لتقشيرها.

نضع الثوم بعد أن يتم تفكيكه في كيس يكون من البلاستيك.

استخدام سطح يكون مستوي ويتم وضع الكيس مغلق جيدا، ونن ثم يتم الطرق بأي أداة مطبخية مثل مطرقة تحضير الاستيك على الثوم، وبعد إخراج الثوم من الممكن أن ينتزع القشر بمنتهى السهولة.

طريقة الماء لتقشير أي كمية من الثوم

من الممكن أن تتبعي الطريقة الآتية لتقشير الثوم وبمنتهى السعة ومن خلال الآتي ومن الممكن أن تستعملي الماء البارد، أو الدافئ، والخطوات نذكرها كما يلي في النقاط القادمة: