بملعقة من الزبدة اعملي الشكشوكة الجزائرية بطعم رائع ومذاق مميز

تعد الشكشوكة الجزائرية من الوجبات المشهورة والتي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمه بطعم رائع ومذاق مختلف، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البيض والبصل والطماطم ويعرف عن الطماطم بفوائده الكثيرة للجسم، كما يعرف عن هذه الوجبة بأنها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الشكشوكة الجزائرية الشهية في المنزل.

مقادير عمل الشكشوكة الجزائرية

تحتوي الشكشوكة الجزائرية على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٦ حبات من البيض.

رشة من الملح.

نصف كيلو من الطماطم المقطعة حلقات.

٣ ملاعق كبيرة من الزيت.

فلفل أخضر حلو.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف كيلو من الطماطم.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

٢ حبات من البصل.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الشكشوكة الجزائرية الشهية هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر طاسة ونضعها على النار مع وضع الزبدة والزيت والبصل المقطع ونقلبهم جيداً. نقلب البصل حتى يذبل لونه ويأخذ اللون الذهبي، ثم نقوم بإضافة الطماطم مع الفلفل الأخضر ونقلبهم جيداً، ثم نترك الخليط لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق. بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود مع التقليب، ثم نرفع الخليط من على النار. ثم نقوم بيكي الخليط بأطباق الفرن مع دهنها بالزبدة، مع فتحها في المنتصف ونضيف إليها البيضة. بعد ذلك نقوم بوضع الأطباق بالفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق حتى ينضج البيض. ثم نقوم بإخراج الأطباق من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم، وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق شكشوكة جزائرية لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد البيض على الصحة

هناك عدة فوائد للبيض على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-