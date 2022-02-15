اصنعي بنفسك فطائر القرنبيط السريعة لتحضير وجبة عشاء شهية بكل سهولة

فطائر القرنبيط ، وجبة سريعة وخفيفة وجميلة وتسطيع الكثير من السيدات تحضيرها بكل سهولة لتقديمها على العشاء كوجبة غذائية متكاملة العناصر، فهي تمتلك العديد من المكونات مثل البيض، والزعتر وهم عناصر هامة لصحة الجسم، كما تتمتع الفطائر بقوامها الهش المقرمش ورائحتها الجميلة التي تميزها عن الأطعمة الأخرى، ودائماً تقدم بجانب المخللات والسلطة الخضراء والخبز البلدي الذي يعطي لها طعم مميز ورائحة جميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر القرنبيط السريعة لتحضير وجبة شاء خفيفة بكل سهولة بالمنزل.

مكونات فطائر القرنبيط السريعة

تتكون الفطائر من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

طبق كبير من زهور القرنبيط.

بيضة واحدة.

كوب من البصل الأخضر المفروم.

ثلاث ملاعق من البقدونس المفروم.

كوب من فتافيت الخبز.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

كوب من الجبنة التي ترغبين بها.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر القرنبيط السريعة بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:-

نقوم بسلق القرنبيط جيداً حتى يستوي تماماً، ثم نصفيه جيداً من الماء. نقوم بهرس القرنبيط بواسطة شوكة الطعام حتى يصبح مثل العجينة. بعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات على الخليط ونقلب حتى يصبح الخليط متجانس تماماً مثل العجين. نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت، ثم نشكل خليط القرنبيط على شكل أقراص متوسط الحجم. نرص الأقراص على الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً. نخرج الصينية من الفرن ونرص فطائر القرنبيط على طبق التقديم بجانب المقبلات والخبز البلدي وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل فطائر القرنبيط بالمنزل

توجد عدة نصائح يجب التعرف عليها حتى نحصل على فطائر هشة ومقرمشة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-