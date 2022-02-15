نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوب واحد يومياً في الصباح لمدة أسبوع هتنظف القولون والسموم الموجودة في الجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروب طبيعي لتنظيف القولون، الكثير من الناس دائمًا تبحث عن مشروبات أو مواد غذائية طبيعة تساعد في تنظيف القولون بشكل فعال، وذلك قد يساعد في التخلص من الانتفاخ الذي يسبب الشعور بالألم، وايضًا عسر الهضم، ويخلص البطن من الغازات ايضًا، والكثير من المشكلات التي تسبب الكثير من الانزعاج، ولذلك من خلال متابعتكم لهذا المقال سوف نتعرف معًا عن أهم المشروبات الطبيعية التي تساعد في تنظيف القولون بشكل كامل.

مشروب طبيعي لتنظيف القولون

أهم المشروبات الطبيعية التي تساعد في تنظيف القولون هناك العديد من المواد الطبيعية التي تساعد عند تناولها في تنظيف البطن بشكل كامل وبدون أي أضرار ومن أهم هذه الطرق مايلي:

تناول الليمون

الليمون من المواد الطبيعية التي لها فوائد كثيرة للجسم من أهمها أنه يساعد في كرد السموم الموجودة في الجسم، وقد يرجع ذلك لقدرته على تنشيط الكبد لطرد السموم، كما أنه يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة داخل الجسم، ويتم تناوله من خلال عصر عدد ليمونتين في كوب من الماء ثم غلي الخليط على النار، وتناوله دافئ على الريق ويمكن تحليته بالعسل النحل حسب الرغبة.

عصير التفاح الطبيعي

يساعد التفاح في التخلص من السموم التي تتواجد في القولون وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الألياف الطبيعية التي تسهل عملية الإخراج في الأمعاء،مما يساعد في تنظيف الأمعاء بشكل كامل، وتسهيل عملية الهضم، ويتم تناوله من خلال خلط كمية مناسبة من التفاح مع المياه في الخلاط وتخليته بالعسل أو السكر حسب الرغبة وتناوله بشكل يومي.

تناول مشروب الزنجبيل والنعناع لتنظيف البطن

الزنجبيل

من المواد الطبيعية التي لها دور فعال في تنظيف الأمعاء من الميكروبات، والسموم والفطريات، كما أنه يساعد في تهدئه البطن من الغازات والانتفاخ والتقلصات، وطريقة الاستخدام من خلال علي ملعقة من الزنجبيل في كوب من المياه، ويتم تحليته بالعسل، وتناوله بشكل يومي على الريق.

مشروب النعناع