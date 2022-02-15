طريقة عمل البطاطس الويدجز في المنزل أطعم وأجمل من محلات الوجبات الأمريكية

طريقة عمل البطاطس الويدجز، الجميع يبحث عن طريقة إعداد وتحضير البطاطس الويدجز، وذلك لأنها تعد من الوجبات السريعة والمشبعة، والتي يمكن أن يعتمد عليها الأشخاص الذين يخضعون لنظام غذائي، وهذا بسبب ما تحتويه من فوائد وقيمة غذائية عالية، لذا قررنا أن نساعد في وصف أهم المكونات اللازمة لإعداد هذا النوع من البطاطس، مع ذكر شرح تفصيلي لطريقة التحضير، وأخيرا القيام بتعداد أهم الفوائد التي تحتوي عليها البطاطس.

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مكونات البطاطس الودجز

عليك إحضار الآتي:

عدد من البطاطس ذات الحجم المتوسط وليكن 3 بطاطس

بإمكانك الاستعاضة عن البطاطس باستخدام البطاطا الحلوة.

ثلاث ملاعق متوسطة الحجم من زيت الزيتون.

نصف ملعقة ذات حجم صغير من الملح الناعم

ملعقة واحدة من الثوم المفروم.

طريقة التحضير

بعد القيام بإحضار المكونات السابقة، عليك القيام بالآتي:

القيام بغسل البطاطس جيدا، ومن ثم تقشيرها. القيام بتقطيع حبات البطاطس إلى أربع قطع، وذلك يتم بشكل طولي. إحضار إناء عميق ونضع البطاطس بداخله. إضافة كلا من زيت الزيتون إلى البطاطس. خلط الفلفل الأسود مع الثوم، وحبات البصل في إناء إضافي. خلط البطاطس جيدا بالخلطة المكونة من الفلفل والثوم والبصل، والتأكد من أهله المكونات جميعها وصل إلى البطاطس. إحضار صينية مخصصة للفرن، ووضع عليها ورق زبدة، ثم إضافة البطاطس على هذه الصينية. القيام بوضع الصحية ال الفرن لمدة لا تتجاوز الثلاثون دقيقة.

الفوائد الصحية للبطاطس المخبوزة بالفرن

سوف نقدم لكم أهم الفوائد الصحية الخاصة بالبطاطس المخبوزة، وذلك من خلال متابعة النقاط التالية: