بملعقة حلبة واحدة ستجعل كل من حولك يتكلم عن طول شعرك وكثافته ولمعانه

تعد المشكلة الأكبر التي تواجهنا جميعا هي مشكلة تساقط الشعر، والتي تؤدي إلى الشيب وتجعل من المظهر الخارجي للمرأة أو الرجل وهناك العديد من الوصفات التي يتبعها أصحاب هذه المشكلة، لكن تلك الوصفات تكون فاشلة وتسبب ضرر كبير للشعر ومن المحتمل أن تكثر من تساقط الشعر لكن في هذا المقال سوف نتحدث عن الطرق الأكثر فاعلية، وأيضا الأكثر أمان على الشعر ولا تسبب أي ضرر له بل تقدم له فوائد عديدة.

تكثيف الشعر ببذور الحلبة

جميعنا نعلم فائدة الحلبة، والأهمية الكبرى لها حيث أنها تعد من أفضل المشروبات التي نتناولها كما أنها تعمل على تطهير المعدة، وتنظيفها من السموم كما أنها تستخدم للبشرة وتعمل على شد البشرة وإخفاء التجاعيد، لكن وصفة بذور الحلبة والتي تساعد على تكثيف الشعر هي:

نحضر وعاء ثم نضع به الماء ونضع حبات الحلبة بهذا الوعاء ثم نتركه حتى يمر 5 ساعات.

بعد ذلك نحضر الحلبة ثم نهرسه ونضع بها زيت جوز الهند و نهرسهم سويا حتى يصبح خليط متجانس.

نضع هذا الخليط على الشعر ثم نتركه حتى يمر ساعة كاملة ثم نغسل الشعر بعد ذلك.

زيادة كثافة الشعر بالفلفل الأسود

يعد الفلفل الأسود من أهم البهارات الموجودة في مصر كما أنه له العديد من الفوائد كما أنه يمكنك أن تتناوله كمشروب يساعد على تخفيف آلام البطن ويساعد على التخلص من السموم الموجودة بها لكن يستخدم الفلفل الأسود لمعالجة تساقط الشعر: