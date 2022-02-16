بكوب واحد سحري أحرق دهون كرشك وتخسيس البطن في 3 أيام حتى لو كبيرة ومترهله

دهون الكرش من الدهون المزعجة التي تواجه كلا الجنسين سواء كانت السيدات أو الرجال، حيث تعتبر دهون الكرش من الدهون التي تكون صعبة التخلص منها سوى بالطرق الجراحية، ولكن يوجد بعض المشروبات التى تعمل على التخلص من دهون الكرش ولكن تحتاج لكثير من الصبر، وأيضا الدوام على شرب الوصفة، لذا سيتوجب علينا أن نقوم بذكر المشروبات التى تساعدك على التخلص من دهون الكرش، كنا سنساعدك على معرفة الأكلات والعادات التي تعمل على زيادة دهون الكرش، والاستمرار على الوصفة عليك أيضا بإتباع بعض التمارين التي تعمل على شد البطن والتخلص من الدهون والترهلات التي توجد في البطن على هيئة كرش.

مشروبات حرق دهون البطن

المشروبات التي تساعدك في التخلص من الدهون توجد بكثرة ولكن تحتاج إلى الاستمرار عليها مع اتباع الحمية الغذائية حتى تحصل على نتيجة مرضية، وأهم المشروبات هي: القرفة والجنزبيل، بعرفة عن مشروب القرفة والجنزبيل أن يعمل على حرق السعرات الحرارية، كما يعطيك شعور بالشبع، ولكي تقوم بعمل القرفة والجنزبيل، عليك بإحضار ملعقة من القرفة المطحونة مع ملعقة من الجنزبيل المطحون في ماء مغلي على نار، ثم تتركه لفترة حتى يبرد، يمكنك شربه على معدة فارغة.

الحفاظ على وزن ثابت

لكي تتخلص من الدهون والحفاظ على وزن ثابت، عليك بمعرفة أهم الخطوات حتى تحافظ على وزن الثابت ومن أشهر الطرق، هي: