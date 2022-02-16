أضيفي هذا المكون إلى ماء الأرز لتطويل 2 سم في أسبوع وتكثيف الشعر بغزارة

في الفترة الماضية انتشرت وصفة ماء الأرز للشعر وكانت هذه الوصفة تعد مفاجأة للجميع حيث لم يتوقع أن يكون مفعول ماء الأرز بهذا الشكل، حيث أنه يعمل على تطويل الشعر في وقت قليل جدا كما أنه له فوائد أخرى غير إطالة الشعر فإنه يعمل على زيادة كثافة الشعر لذلك يجب أن تعرف كل فتاة وكل سيدة تريد أن تطول من شعرها أن تعرف الطريقة الصحيحة للاستخدام، وأيضا طريقة تحضير ماء الأرز.

ماء الأرز لتطويل الشعر

لكي يتم وضع ماء الأرز على الشعر يجب أن تتعرف على طرق استخلاص هذه الماء من الأرز وهناك عدة طرق وأهمها:

أحضر وعاء ثم ضع به كوب من الأرز وبعد ذلك قم بوضع الماء عليه، وفي الخطوة التالية ضع هذا الوعاء على النار.

اترك الوعاء حتى يغلي الأرز والماء سويا ثم بعد ذلك عليك أن ترفع الوعاء من على النار وتتركه قليل ثم تصفي الأرز حتى تحصل على الماء.

الطريقة الثانية هي أن تحضر الأرز و نضعه في الماء ونتركه لمدة تتراوح بين الساعة إلى الساعتين ثم بعد ذلك نصفي الأرز حتى تستخلص الماء.

غسل الشعر بماء الأرز

لكي يتم غسل الشعر بماء الأرز علينا أولا: