طريقة عمل كيكة الشوفان للتخسيس وحرق الدهون هتكلي حلو براحتك من وكمان هتخسي

كيكة الشوفان من أشهى أنواع الحلويات، حيث تتميز كيكة الشوفان بطعمها اللذيذ والغنى أيضا بالفوائد الكثيرة، وتعتبر الافادة الأكبر لمن يعانون من زيادة في الوزن، حيث يعتبر الشوفان من أشهر الوسائل التي تساعد في إنقاص الوزن حيث يحتوي الشوفان على القليل من السعرات الحرارية، ولكي تقوم بعمل كيكة الشوفان عليك بمعرفة المكونات وأيضا كيف نقوم بعملها، وفي هذا المقال سنقوم بتقديم المكونات الخاصة بعمل كيكة الشوفان، وأيضا ما هي الطريقة الخاصة لعمل صوص الكريمة الخاص بالشوفان.

مكونات كيكة الشوفان

تتكون كيكة الشوفان من مكونات بسيطة موجودة بداخل المنزل، كما أنها لا تحتاج إلى مكونات كثير حيث تعتبر كيكة الشوفان شبيهة إلى حد ما الكيكة التي نقوم بصنعها دائما، ولكي تقومي بعمل كيكة الشوفان تعرفي على أهم المكونات، وهي:

كوب من الشوفان.

ماء ساخن.

كوب ونصف من الدقيق الفاخر المنخول جيدا.

بيضتين.

سكر بني.

كريمة مخفوقة.

بيكنج بودر.

فانيليا.

قرفة.

طريقة عمل كيكة الشوفان

قبل البدء في عمل كيكة الشوفان عليكي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 قبل البدء في عمل الكيكة، حتى يسخن الفرن ويصل إلى درجة حرارة عالية تلائم الكيكة عندما يتم وضعها، والآن نبدأ في عمل الكيكة وتحريرها: