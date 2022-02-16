كارثة صحية بسبب لبان الذكر لن يعطها أحد إهتمام كيف يصبح لبان الذكر سبب لقتلك رغم فوائدة المذهلة

لبان الذكر يحتوي على العديد من الفوائد التي يحتاج إليها الجسم الإنسان ولذلك يتم استخدامه في العديد من الخلطات ‏والوصفات الطبيعية التي يتم من خلالها الحصول على العديد من الفوائد التي تحتاج إليها البشرة وجسم الإنسان و خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الأضرار التي يمكن أن تحدث بسبب استخدام لبان الذكر بشكل خاطئ أو بسبب استخدام كميات كبيرة من لبان ذكر ورغم انه يحتوي على العديد من الفوائد التي يحتاج إليها الجسم الإنسان لكن يمكن أن يسبب أيضا بعض الأضرار الكبيرة خلال هذا المقال سنتحدث عن الأضرار التي يمكن أن تحدث بسبب استخدام لبان الذكر.

‏كارثة صحية بسبب لبان الذكر

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هناك العديد من الأضرار التي يمكن أن تحدث بسبب المبالغة في استخدام لبان ذكر خصوصا عندما يتم استخدام لبان الذكر من خلال إضافة كوب من الماء علي وتناول منقوع لبان الذكر فإن هذا يؤدي إلى العديد من الأضرار وهذه الأضرار هي‏:

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يسبب لبان الذكر الارتجاع والحموضة كما أن هناك بعض العلامات الجلدية التي تظهر على الأشخاص الذين لديهم ‏حساسية من لبان الذكر لذلك لابد من التأكد من أن الشخص لا يعاني من حساسية من هذا اللبان حتى لا تسبب له أي مشكلة.

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‏ من ‏من الأضرار التي تحدث أيضا بسبب تناول لبان ذكر أو التسمم الذي يحدث عنده تناول جرعات كبيرة من لبان الذكر ‏ولذلك لا ينصح بتناول كميات كبيرة منها حتى لا تتحول إلى مادة سامة في الجسم.

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مخاطر لبان الذكر الأخرى

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هناك بعض المخاطر التي يسببها لبان الذكر في بعض الحالات عندما يزيد تناول لبان الذكر عند الحاجة ‏وهذه المخاطر هي:

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