سحر مقشر القهوة الرهيب لتبييض وتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة في دقائق

حلم كل فتاة أو إمرأة أن تحصل على بشرة بيضاء تكون صافية وخالية من المشاكل وخاصة الفتاة التي تعاني من البشرة السمراء فهي دائما تسعى إلى إستخدام الأشياء التي تساعدها في الحصول على بشرة نقية، فمن المعروف أن البشرة قد تتعرض لبعض العوامل المختلفة التي تؤثر عليها تأثير سلبي وتظهرها باللون الأسمر أو توجد بها بعض العلامات أو الأشياء الغير مرغوب فيها، وقد تؤثر على نفسية الفتاة وتجعلها تشعر بالخجل ومن ضمن هذه الأشياء هي وجود البقع الداكنة والتصبغات والهالات السوداء.

وكذلك وجود التجاعيد والخطوط الرفيعة والرؤوس السوداء ويوجد غير ذلك العديد من مشكلات البشرة لذلك ترغب كل إمرأة أن تقضي تماما عن كل هذه المشاكل، ولكن المشكلة الأكبر هي إسمرار الوجه فتلجأ إلى إستعمال كريم للتفتيح حيث توجد أنواع كثيرة ومختلفة منه ويباع بأسعار متفاوتة، ولكن أي نوع منهم لا يناسب أي نوع من أنواع البشرة لأن من المعروف أن كل كريم من كريمات التفتيح يحتوي على العديد من المواد الكيميائية.

مكونات ماسك القهوة لتبييض البشرة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل ماسك القهوة لتبييض البشرة