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عمر شويل - جدة بصوص الشوكولاتة أعملي كيكة العشر دقائق بالشوكولاتة بمقادير اقتصادية وطعم هش ولذيذ - ثقفني
في فصل الشتاء تبحث جميع الأمهات وأغلبية الأشخاص عن الحلويات لأن في هذا التوقيت بالتحديد يرغب كل شخص في تناول الحلوى كثيرا ومن أكثر الحلويات المشهورة بين الناس والتي يتم تناولها بكثرة ويكون عليها إقبال كبير سواء من الكبار أو الصغار هي الكيك، فقد توجد العديد من أنواع الكيك المختلفة ويوجد كيك سادة وكيك محشي بالشوكولاته أو بالكريمة ومن أحلى أنواع الكيك هي كيكة الشوكولاته.
مكونات كيكة العشر دقائق
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.
- رشة من الملح.
- كوب واحد كبير من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر أو الفانيليا السائلة.
- ثلاث بيضات.
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- كوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل.
- نصف كوب كبير من الكاكاو الخام.
طريقة عمل كيكة العشر دقائق
- نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به كوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل ونضيف إليه نصف كوب كبير من الزيت النباتي ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر أو السائلة.
- ثم قومي بإضافة نصف كوب كبير من الكاكاو الخام ويتم تشغيل الخلاط على أعلى سرعة حتى نحصل على خليط متجانس ويكون ناعم وله قوام كثيف ونأخذ كوب واحد كبير من هذا الخليط ونضعه في الثلاجه.
- ونضيف إلى باقي هذا الخليط ثلاث بيضات ونقوم بتشغيل الخلاط ونستمر في تشغيله حتي يتم خفق البيض بطريقة جيدة ثم نضع كوب واحد كبير من السكر ونستمر في الخلط حتى يتم ذوبان السكر.
- وبعد ذلك يتم وضع هذا الخليط في طبق عميق ونضيف إليه كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول ورشة من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ونقوم بعجن كل هذه المكونات مع بعضها باستخدام الإيد.
- ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونجهز صينية مناسبة ويتم دهنها بالسمنة ونضيف إليها رشة من الدقيق ثم نضع خليط الكيك بها، ونضعها في الفرن ونتركها حوالي عشرون دقيقة وبعد خروج الكيكة من الفرن نضيف إليها خليط الشوكولاته الذي تم وضعه في الثلاجه.
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