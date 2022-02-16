بصوص الشوكولاتة أعملي كيكة العشر دقائق بالشوكولاتة بمقادير اقتصادية وطعم هش ولذيذ

في فصل الشتاء تبحث جميع الأمهات وأغلبية الأشخاص عن الحلويات لأن في هذا التوقيت بالتحديد يرغب كل شخص في تناول الحلوى كثيرا ومن أكثر الحلويات المشهورة بين الناس والتي يتم تناولها بكثرة ويكون عليها إقبال كبير سواء من الكبار أو الصغار هي الكيك، فقد توجد العديد من أنواع الكيك المختلفة ويوجد كيك سادة وكيك محشي بالشوكولاته أو بالكريمة ومن أحلى أنواع الكيك هي كيكة الشوكولاته.

مكونات كيكة العشر دقائق

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة من الملح.

كوب واحد كبير من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر أو الفانيليا السائلة.

ثلاث بيضات.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

كوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل.

نصف كوب كبير من الكاكاو الخام.

طريقة عمل كيكة العشر دقائق