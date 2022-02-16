أعملي مخلل الباذنجان بتتبيلة الخل والثوم على أصوله بطعم ومذاق أحلي وألذ من المطاعم

مخلل الباذنجان التومية من أحلى أنواع المخللات حيث أن هذا المخلل يتميز بطعم لذيذ جدا وذلك لأن مكونه الأساسي هو الباذنجان فهذا الذي يعطيها المذاق الرائع والذي يعشقه الكثير من الناس، فمن الممكن أن نقوم بعمل العديد من الأكلات بإستخدام الباذنجان ومن ضمن هذه الأكلات هي الباذنجان المقلي أو مخلل الباذنجان أو المسقعة أو صينية الباذنجان باللحمة المفرومة ومحشي الباذنجان ويوجد غير ذلك الكثير، ولكن في هذا المقال يمكننا أن نتحدث عن مخلل الباذنجان فقد توجد أنواع عديدة من هذا المخلل فمنها مخلل الباذنجان التومية أو البابا غنوج أو مخلل الباذنجان بالثوم والخل وغيرهم.

مكونات مخلل الباذنجان التومية

ربع كيلو من الباذنجان الأسود الرومي.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

خمس فصوص من الثوم.

ثمرة واحدة من الطماطم.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

نصف كوب كبير من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

كمية مناسبة من الملح والكمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

رشة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل مخلل الباذنجان التومية