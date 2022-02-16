سحر مفعول زيت تطويل الرموش والحواجب بسرعة الصاروخ لن تصدقي النتيجة طول وكثافة رهيبة

الرموش من أكثر الأشياء التي تظهر جمال العين وتجعلها جذابة وغير ذلك فأنها تؤثر على شكل الوجه حيث أن الرموش القصيرة والخفيفة من الأشياء المزعجة التي ترغب جميع الفتيات أن تصل لحل مناسب لعلاجها، وتريد أن تحصل على رموش طويلة وكثيفة ولكن الفتاة التي تنزعج من الرموش الخفيفة تلجأ إلى إستخدام مستحضرات التجميل، ومن ضمن هذه المستحضرات هي الماسكرا حيث أنها تساعد بشكل كبير على تطويل الرموش وتجعلها جذابة، ولكن عندما نقوم بغسل العين بإستخدام الماء سوف تعود الرموش كما هي خفيفة وقصيرة.

وغير ذلك أن الماسكرا لها أضرار سلبية فهي تعمل على تساقط شعر الرموش، لذلك نجد عدد من الفتيات يفضلون إستعمال الرموش الصناعية فيقومون بتركيبها في الأفراح والمناسبات، ولكن لا يمكننا أن نتركها على العين أكثر من يوم ويوجد منها أحجام كثيرة ومختلفة ولها أنواع متعددة فكل هذه الأشياء لا تعالج هذه المشكلة بل أنها تكون حل مؤقت ولكن لكي نحصل على علاج مناسب لها ونتمتع برموش غزيرة وطويلة، لابد من إستخدام خلطة من الخلطات الطبيعية.

مكونات خلطة زيت الخروع لتطويل الرموش

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

فرشاة ماسكرا.

طريقة عمل خلطة زيت الخروع لتطويل الرموش