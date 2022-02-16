أحصلي على شعر ناعم زي الحرير بشامبو طبيعي لفرد الشعر الخشن بأقوي كيراتين منزلي

الشعر الناعم من مميزات المرأة أو الفتاة الجميلة والجذابة حيث أنه من أكثر الأشياء التي يمكنها أن تتحلى بها ويكون زينة لها فيجعلها ملفتة لأنظار الآخرين وأيضا يزيد من جمالها، لذلك ترغب كل فتاة أن تحصل على الشعر الناعم وخاصة الفتاة التي تعاني من الشعر المجعد أو الشعر لأن هذا الشعر قد يتسبب بشكل سلبي على نفسية المرأة ويجعلها تشعر بالخجل وعدم الثقة في نفسها، وتشعر أيضا بالإكتئاب والحرج لكن الشعر الناعم يكون مصدر أو سبب لسعادتها.

فكل فتاة تتمتع بشعر خشن قد تبحث بطريقة جيدة عن أفضل الإستخدامات التي يكون لها القدرة على تنعيمه فمن ضمن هذه الإستخدامات هي أنواع معينة من الشامبو تساعد على التنعيم، وأنواع من الكريمات أو يستخدمون بعض الأدوات الكهربائية مثل السشوار وغيره لفرد الشعر في عدة دقائق ولكن تأثيره لا يدوم أكثر من يوم واحد، وغير ذلك أنه لا يكون صحي على فهو يتلفه ويدهوره تماما فتفضل أغلبية الفتيات إستخدام الشامبو فيقومون بشراؤه جاهز من الأسواق.

مكونات شامبو طبيعي لشعر حرير

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقتان كبيرتان من المايونيز.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت شجرة الشاي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم مرطب.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

طريقة عمل شامبو طبيعي لشعر حرير