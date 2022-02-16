علامات تحذيرية في جسمك تدل على أن كبدك في خطر منها الشعور بحكة في الجلد

جميع الأعضاء التي وهبها الله للإنسان تعمل فقط على فائدة الجسم، وحدوث ضرر لأى عضو من المحتمل أن يؤدي إلى الوفاة، لكن وجود الكبد فى جسم الإنسان والذي يجب أن يكون في حالة جيدة دائما لأن وجود أى ضرر في الكبد يسبب العديد من المشاكل فى الجهاز الهضمي والجهاز البولي وكل الأجهزة المتعلقة بالكبد لذلك سوف نتحدث عن وجود بعض العلامات التى تؤكد وتدل أن هناك مشاكل فى الكبد والتى يجب أن تعالج فى أسرع وقت.

تضخم الصدر من العلامات الخطرة

كما ذكرنا أن هناك العديد من العلامات التى تؤكد وجود عدة مشاكل فى الكبد وأهمها:

تضخم الصدر والذي يكون نتيجة شرب الكحول ويكون التضخم يعد خطر للرجال لكن البعض يؤكد أن المشكلة فى إفراز هرمون التستوستيرون والأستروجين.

احمرار كف اليد ويكون هذا الإحمرار يعتبر إشارة لوجود مرض الكبد الدهني.

اكتساب الوزن أو فقدانه فى وقت قليل جدا ويعتبر هذا العرض ليس فقط يؤكد

وجود مشكلة فى الكبد بل يوجد مشاكل أخرى في أعضاء الجسم المختلفة.

وهناك أيضا العلامات الأخرى مثل وجود حكة فى الجلد واصفرار العين والإرهاق المتواصل، وأيضا فقدان الشهية كل تلك العلامات تشير لوجود خطر فى الكبد.

جفاف الفم والعينين من علامات الكبد الدهني

ذكرنا بعض العلامات لوجود الكبد الدهني والذي يسبب العديد من الأمراض المختلفة والتى تضر الجسم وتسبب الوفاة ومن أهم هذه العلامات هى: