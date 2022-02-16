كيكة الفانيليا اليومية اعملي الذ كيك فانيليا بمقادير مظبوطة واقتصادية وبطعم هش ولذيذ

كيكة الفانيليا هي الأكثر شهرة، والأكثر شعبية بين جميع انواع الكيكات المختلفة، فهي تتميز بالطعم الجميل، كما أنها سريعة التجهيز، ويتم إعدادها في دقائق معدودة ويحبها الاطفال والكبار بشكل كبير، كما أنها تحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية الهامة جدًا للجسم، ولذلك فقد جئنا لكم خطوات تحضير وعمل كيكة الفانيليا بكل سهولة، وذلك من خلال متابعة المقال.

كيكة الفانيليا من أكثر الأنواع التي يتم تجهيزها بشكل يومي سواء كانت وجبة إفطار لذيذة أو حتى إحدى الحلويات المفضلة لدى أفراد الأسرة في أي وقت خلال اليوم، وقد يرجع ذلك لسهولة تحضيرها وتواجد مكوناتها غالبًا في المنزل، كما أنها تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة للجسم من حيث فوائدها، ومن خلال متابعتكم لنا فسوف نتعرف على طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل.

طريقة عمل كيكة الفانيليا المميزة الهشة

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنكم اتباعها حتى يتم تحضير كيكة الفانيليا اللذيذة الهشة ، والتي يمكن تناولها مع كوب الشاي في الصباح أو كنوع من الحلويات اللذيذة والمغذية، وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

عدد ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

كوبين من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف كوب من الزيت.

كوب الا ربع من اللبن الحليب.

كوب من السكر الناعم.

رشة ملح بسيطة.

طريقة التحضير