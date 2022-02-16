مكون ميخطرش علي بالك هيقضي على زفارة اللحوم والدجاج بدون خل يفتح الأنسجة ويساعد في تسويتها

أثناء إعداد الفراخ اللحوم بشكل عام فإنها تحتاج إلى تنظيف عميق وحتى يتم التخلص من الرائحة الكريهة التي تكون فيها وهذه الرائحة تظهر بسبب تخزين الدجاج ‏لفترة طويلة داخل الثلاجة ويمكن أن يكون ذلك بسبب غسل الدجاج بالماء لأن هذا يسبب خروج رائحة كريهة من الدجاج وهناك بعض الاسباب الأخرى ‏لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى يتم من خلالها التخلص من الرائحة الكريهة التي تكون موجودة في الدجاج وسنتحدث أيضا ‏عن طريقة استخدام هذه المكونات في تنظيف الدجاج حتى تساعد على التخلص من هذه الرائحة.

‏مكون سري للتخلص من زفارة الفراخ نهائيا

عادة ‏عندما يتم تنظيف اللحوم او الأطعمة بشكل عام فإننا نحتاج على استخدام بعض المكونات الطبيعية الصحية التي لا تؤثر بشكل كبير في طعم الدجاج لذلك خلال هذه الفقرة ‏سنتحدث عن المكونات الطبيعية الصحية التي يمكن استخدامها في التخلص من زفارة الدجاج وهذه المكونات هي:

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ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من الخل

ملعقة من الدقيق

كوب كوب من الماء

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طريقة استخدام مكون سري للتخلص من زفارة الفراخ نهائيًا

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نتحدث خلال هذه الفقرة عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تنظيف الدجاج والتخلص من الروائح الكريهة التي تكون موجودة في دجاج وهذه الطريقة هي:

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بداية لابد من الحرص على عدم تنظيف الدجاج بالماء بشكل عميق لأن هذا يسبب زيادة هذه الرائحة.

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‏ يتم استبدال الماء بالخل ونضيف له عصير الليمون والملح والردة والدقيق حسب الموجود في المنزل.

بعد ذلك يتم تدليك هذه اللحوم بشكل عميق من الخارج باستخدام المكونات التي تحدثنا عنها عصير الليمون والخل والملح الخشن.

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‏ هذا يساعد على تنظيف الدجاج بشكل عميق والتخلص من الروائح الكريهة الموجودة في دجاج بعد ذلك يتم مسح الدجاج باستخدام المناديل الورقية الخاصة بالمطبخ.

ثم بعد ذلك يمكن إعداد الدجاج باي طريقة مناسبة على النار وهذا يساعد على قتل البكتيريا الموجودة في دجاج بصورة كبيرة دون الحاجة إلى الماء

ينصح دائما الأطباء الحصول على فراخ صحية بضرورة غسل الدجاج قبل الطهي لانه يحتوي على الكثير من الأمراض التي تسبب السرطان للجسم لذلك دائما ينصح بعدم غسل الدجاج قبل الطهي بالماء لانه يسبب أمراض للجسم خطيرة وللحصول على فراخ صحية يجب عليكي الاهتمام لنظافة الفراخ من الزفارة وضروري استخدام ملح الليمون والخل للحصول علي نظافة خيالة للفراخ