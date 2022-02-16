اسرار نجاح البيتي فور زي المحلات بابسط المقادير اعملى البيتي فور بالمربي بطريقة مختلفة وطعم يذوب في الفم

البيتى فور من الحلويات المميزة التي يتم تقديمه في عيد الفطر المبارك، والذي يتميز بطعمه اللذيذ وأشكاله المختلفة والمتنوعة، ويعتبر من أهم المخبوزات التي يحبها الأطفال، ويتم شراء البيتي فور في الغالب من المحلات، على الرغم من طريقة تحضيره وتجهيزه في المنزل لا تحتاج سوى بضع دقائق، لذلك قد تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل البيتي فور في المنزل حتى يتم تجهيز في أي وقت، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل البيتي فور بخطوات بسيطة.

طريقة عمل البيتي فور في المنزل

اصنعي البيتي فور في المنزل باشكاله المختلفة، والتي يحبه أطفالك وسوف ينال اعجاب الجميع و خطوات تحضيره كالآتي:

المكونات

كيلو من الدقيق الأبيض.

اربع ملاعق كبار من الزبدة.

اربع بيضات كبار الحجم.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر الناعم.

رشة ملح.

مربى للتزين.

فارماسيل للتزين.

طريقة التحضير