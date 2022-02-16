نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار نجاح البيتي فور زي المحلات بابسط المقادير اعملى البيتي فور بالمربي بطريقة مختلفة وطعم يذوب في الفم في المقال التالي
البيتى فور من الحلويات المميزة التي يتم تقديمه في عيد الفطر المبارك، والذي يتميز بطعمه اللذيذ وأشكاله المختلفة والمتنوعة، ويعتبر من أهم المخبوزات التي يحبها الأطفال، ويتم شراء البيتي فور في الغالب من المحلات، على الرغم من طريقة تحضيره وتجهيزه في المنزل لا تحتاج سوى بضع دقائق، لذلك قد تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل البيتي فور في المنزل حتى يتم تجهيز في أي وقت، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل البيتي فور بخطوات بسيطة.
طريقة عمل البيتي فور في المنزل
اصنعي البيتي فور في المنزل باشكاله المختلفة، والتي يحبه أطفالك وسوف ينال اعجاب الجميع و خطوات تحضيره كالآتي:
المكونات
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- اربع ملاعق كبار من الزبدة.
- اربع بيضات كبار الحجم.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- رشة ملح.
- مربى للتزين.
- فارماسيل للتزين.
طريقة التحضير
- احضري بولة غويطة الحجم حتى لا تتناثر منه المكونات، واضيفي بداخلها الزبد مع السكر، ويفضل أن يكون الزبد سائح بعض الشيء حتى يختلط بسهولة مع المكونات.
- استخدمي المضرب الكهربائي حتى يساعد بشكل أسرع في خلط المكونات.
- اضيفي بعد ذوبان السكر مع الزبدة البيض واحدة تلو الآخر، واخلطي المكونات مع بعضها بشكل جيد ومستمر، أضيفي الفانيليا بعد ذلك إلى المكونات.
- أضيفي إلى هذه المكونات الدقيق بعد خلطه بالملح والبيكنج باودر.
- ثم قومي بعجن المكونات جيدًا بشكل يدوي جيدًا للحصول على عجينة لينة ناعمة.
- اتركي العجينة حتى ترتاح لمدة عشرة دقائق.
- احضري ماكينة البيتي فور.
- احضري صينية مناسبة الحجم.
- اضيفي بها ورق زبدة.
- قومي بتشكيل البيتي فور ورصه على الصينية.
- ادخلي الصينية في الفرن، واتركيها لمدة ربع ساعة حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي المميز.
- اخرجي البيتي فور الآن واتركيه حتى يبرد.
- قومي بلزق البيتي فور كل اثنين مع بعض بإستخدام المربي، وقومي بتزينه بالمربى والفورماسال.
- هكذا يمكنكم تقديم البيتي فور ويتم تناوله في اي وقت، أو تناوله كوجبة فطور لذيذة مع كوب الشاي بالحليب.
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