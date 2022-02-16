سحر مفعول ملعقة لبان الدكر لشد تجاعيد البشرة وإزالة ترهلات الجلد بدون رجعة هتصغري مهما كان عمرك

لبان الذكر يعتبر كولاجين طبيعي للبشرة، فهو يساعد على تفتيح البشرة وحمايتها من العوامل الخارجية التي قد تؤثر عليها، كما أنه له العديد من الفوائد الأخرى التي يمنحها للبشرة، ولذلك أصبح يدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية، والان سوف نتعرف على طرق استخدام لبان الذكر في التخلص من تجاعيد البشرة، والتخلص من الخطوط الرفيعة التي تظهر في بعض المناطق بالوجه، وذلك من خلال متابعة السطور التالية.

فوائد لبان الذكر للبشرة بشكل عام

عند استخدام إحدى وصفاتلبان الذكر المميزة في ف استفاد البشرة بالعديد من الفوائد وهي كالآتي:

لبان الذكر يساعد في ترطيب البشرة وحمايتها بشكل كامل من التعرض للجفاف.

يعمل على إزالة أى علامات تظهر على الجلد كالحروق والجروح.

له دور فعال في التخلص من الحبوب والبثور السوداء، كما أنه يعمل على امتصاص الدهون الزائدة عن حاجة الوجه.

لبان الذكر يتميز بقدرته على شد تجاعيد البشرة والتخلص من علامات الشيخوخة.

له دور أيضًا في تنظيف البشرة بعمق، وتخليص المسام من تراكم الشوائب.

وصفة لبان الذكر للتخلص من التجاعيد وشد البشرة

هذه الوصفة من أهم الطرق الطبيعية التي تساعد في شد الوجه بكل سهولة بدون اي سلبيات، ويتم ذلك بمجرد المداومة على استخدام هذه الوصفة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

٥ ملاعق كبار من زيت الأفوكادو.

٤ ملاعق كبار من زيت جوز الهند الطبيعي.

١ملعقة كبيرة من شمع العسل النحل.

بعض القطرات من زيت لبان الذكر الطبيعي.

٥ قطرات من زيت خشب الصندل.

طريقة التحضير والتطبيق