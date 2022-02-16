نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملى المكرونة النجرسكو بقطع الفراخ بالطريقة الأصلية بخلطة وريحة وطعم رهيب في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعملى المكرونة النجرسكو بقطع الفراخ بالطريقة الأصلية بخلطة وريحة وطعم رهيب - ثقفني
المكرونه من الأكلات اللذيذة والشهية التى يحبها الصغار والكبار، فهى من الاكلات السهله التى تتميز بطعمها اللذيذ الذى لا يقاوم، ومن أهم ما يميز المكرونه أن لها العديد من الطرق المستخدمة فى تحضيرها، فمنها المكرونه باالصوص الأحمر والمكرونه بالصوص الأبيض والمكرونه البشاميل والنجرسكوا وكل منهما له طريقه تتميز بها عن الأخرى، ولكن فى هذا المقال سوف نعرض بالخطوات كيفيه تحضير المكرونه النجرسكوا.
وصفه المكرونه النجرسكوا
تعد هذه الوصفة مختلفة عن باقى كل طرق المكرونه الأخرى، لما بها من مكونات كثيرة تدخل فى تحضيرها.
المكونات
- 350 جرام من المكرونه القلم.
- 2 صدر فرخه كبير.
- كيلو لبن حليب.
- مكعب مرقه دجاج.
- بصله مبشورة.
- فلفل اخضر.
- 3معالق كبيرة من السمن.
- 3معالق كبار من الدقيق.
- ربع كوب جبن شيدرمبشور.
- ربع كوب جبن موتزاريلا.
- 2 جبن مثلثات.
- ملح.
- فلفل مطحون.
- أربع معالق كبار مايونيز.
تحضير المكرونة النجرسكوا
- نسلق المكرونه فى ماء به ملح وزيت.
- نغسل الفراخ جيداً ونقوم بتقطيعها قطع صغيرة.
- فى الطاسه نضع بصله مبشورة والفلفل الاخضر المقطع ومعلقه من السمن ونرفعها على النار حتى تزبل، نضع قطع الفراخ والملح والفلفل وتشوح على نار هادئة حتى تمام النضج وترفع من على النار.
خطوات تحضير صوص النجرسكوا
- نحضر إناء ونضع بداخله 3 معالق سمن كبير ونرفعه على النار، ثم نضع الدقيق ونقوم بالتقليب المستمر حتى يتمازجوا مع بعض.
- نقوم بوضع اللبن ونستمر فى التقليب، ثم نضع الملح والفلفل المطحون ومرقه الدجاج والمواتزريلا والجبن المثلثات ونقوم بالتحريك لتتجانس المكونات مع بعضها لتصبح كريمه، بحيث يكون صوص النجرسكوا ليس غليظاً أو سائلا، ثم يرفع من على النار.
- نحضر صينيه متوسطه ونقوم بدهنها بالسمن والدقيق، ثم نضع طبقة من صوص النجرسكوا من أسفل، ونقسم المكرونه لنصفين نصف الكميه نضعها فى الصينية ونضع عليها معلقه من صوص النجرسكوا، ثم نضع قطع الفراخ عليها ونضع نصف المكرونه الاخر من فوقها.
- نضع الصوص من فوق المكرونه ونضع عليهم الجبن المبشور.
- نسخن الفرن على درجه حراره 180 ونضع داخله المكرونه لمده 45 دقيقة.
- بعد ذلك نقوم بوضع المكرونه على الشوايه لكى تكسبها اللون الذهبى من فوقها.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ