بملعقة خل قولي وداعاً لتشققات وخشونة القدمين تنعيم تقشير ترطيب وتبيض نتيجة فورية

تشققات القدمين من أبرز المشاكل التي يعاني منها الكثير من الناس وهي تعد من المشاكل الجلدية التي يكون من الصعب التخلص منها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقها يمكن من خلالها تنظيف القدم والتخلص من تشققات القدمين بطريقة سريعة حتى نحصل على النتيجة التي نرغب بها من ونتخلص من الجلد الميت المحيط بالقدمين ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي تساعدنا في التخلص من تشققات وخشونة القدمين ‏ونتحدث أيضا عن الطريقة التي يتم من خلالها تنظيف القدمين بعمق.

بملعقة خل تخلصي من تشققات القدمين

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الخل من المكونات الطبيعية التي تساعد على حل العديد من المشاكل البشرة ‏وذلك لأن الخل يحتوي على بعض المكونات القوية التي تساعد على تطهير وتنظيف القدم ‏ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يتم من خلالها تنظيف القدمين ‏من الجلد الميت وذلك باستخدام الخل وبعض المكونات الأخرى وفيما يلي سنتحدث عن المكونات الأخرى التي نحتاج إلى إضافتها مع الخل وهذه المكونات هي:

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ملعقة من الملح الخشن

ملعقة من الخل

وعاء كبير يمكن وضع القدمين فيه

ماء دافئ.

طريقة التخلص من تشققات القدمين

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي تساعدنا في التخلص من التشققات التي توجد في القدمين وهي:

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نحضر وعاء كبير نضع فيه ملعقة من الخل و ملعقة من الملح الخشن وكمية من الماء بعد ذلك نضع القدمين داخل هذا الوعاء نترك تقريبا لمدة ‫1\4‬ ساعة.‬

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‏ هذا يساعد على التخلص من تشققات القدمين والجلد المحيط بها بعد ذلك نستخدم احد المرطبات القوية التي يتم استخدامها مع القدمين حتى تعمل على ترطيب الأماكن هذا ‏الجلد حتى يكون من السهل التخلص منه حتى نحصل على نتيجة لابد من ال مداومه على هذه الطريقة لمدة شهر تقريبا حتى نتخلص من تشققات القدمين

ويجب الحرص على تجفيف القدم جيدًا بعد إجراء هذه الخطوات واستخدام شراب قطني حتى يحافظ على امتصاص القدم للكريم.

بعد ذلك نغسل القدم جيدا في الصباح ونعيد تكرار التجربة كل يوم قبل النوم‏

وصفة سحرية للتخلص من تشققات القدمين

يمكن سيدتي التخلص من تشققات واسمرار الأرجل بسهولة أصبح الأمر سهل للغاية بإستخدام حفنة ملح تسطيعين التخلص من مشاكل اسمرار الاقدام قومي بوضع ملعقتين من الملح مع ملعقتين من الخل مع ملعقة من زيت الزيتون وقومي بدهن الأرجل جيدا كل يوم وسوف تحصلين على نعومة ترطيب لمعان بصورة كبيرة جدا وبسهوله نعتبر من أهم الوصفات