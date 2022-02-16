أسهل وأسرع طريقة لتحضير فطائر هشة و خفيفة مثل القطن بمكونات اقتصادية

سنقدم لكم اسهل واسرع طريقة لتحضير فطائر هشه و خفيفة مثل القطن، من أكثر الوصفات التي البحث عنها كثيراً هو وصفات سهلة و سريعة لعمل فطائر من المنزل، الفطائر من أكثر الوجبات التي يفضلها الأطفال و يحبون تناولها في الإفطار و العشاء، و يوجد العديد من الطرق لتحضير الفطائر و لكننا اليوم حرصنا على تقديم طريقة سهلة وبسيطة جدًا لعمل الفطائر، كما يمكنك إضافة الحشوات المفضلة فهي تصلح حلوة و مالحة، كما أن مكونات الفطائر اقتصادية جدًا و متوفرة في جميع المنازل.

مقادير الفطائر

هذا النوع من الفطائر اقتصادي جدًا و مكونات تحضيره غير مكلفة ومتوفرة في كافة المنازل وهي:

كوب من الحليب الدافئ.

5 أكواب من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الزيت.

باكيت من الخميرة الفورية (ما يعادل 2 ملعقة طعام خميرة فورية )

ملعقة صغيرة من الملح.

بياض بيضة (صفار البيض لدهن الفطاير).

طريقة تحضير الفطائر