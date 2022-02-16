نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخلطة أول مرة تدوقيها اعملي الحواوشي الاسكندراني على أصوله بطريقة المطاعم وبطعم ومذاق لذيذ وشهي في المقال التالي
عمر شويل - جدة بخلطة أول مرة تدوقيها اعملي الحواوشي الاسكندراني على أصوله بطريقة المطاعم وبطعم ومذاق لذيذ وشهي - ثقفني
الحواوشي هي الوجبة الأكثر شهرة وانتشارًا في مصر، فهو عبارة عن خبز يتم حشوه باللحم المفرومة المتبلة بمجموعة من البهارات المميزة، ويتم تناوله غالبًا كوجبة غداء سريعة، ويحتوي الحواوشي على قيمة غذائية قد تكون متواجدة في اللحم التي تحتوي على البروتينات المهمة للجسم، والآن سوف نعرض لكل سيدة طريقة عمل الحواوشي بطعم لذيذ مثل المطاعم بل يصبح أكثر امانًا واكثر توفيرًا، ولذلك يمكنكم متابعتنا الآن.
طريقة عمل الحواوشي باللحم المفروم في المنزل
اصنعي لاولادك اشهى الاكلات السريع واللذيذة في المنزل في خطوات بسيطة وطريقة تحضير الحواوشي كالآتي:
المكونات
- كيلو من اللحم المفروم.
- حزمة من البقدونس.
- بصلتين مفرومة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة من الزعتر.
- رشة من القرفة.
مكونات العجينة
- كيلو من الدقيق الأبيض تكفي لعمل كمية لاربع اشخاص.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- كوب من المياه الدافئة.
- ملعقة من السكر.
- رشة من الملح.
طريقة التحضير
- احضري في البداية العجين وهي عبارة عن استخدام كوب زجاجي وإضافة بداخله المياه الدافئة مع إضافة السكر.
- قلبي المكونات ليذوب السكر، وأضيفي إليه الخميرة الفورية.
- قلبي واتركي الخميرة لمدة دقيقتين حتى تفور وترتفع.
- احضري الدقيق، أضيفي بداخله رشة الملح، ثم أضيفي بداخله الان المياه المخلوطة مع الخميرة بشكل تدريجي حتى الحصول على عجينة متماسكة، وطريه.
- غطي العجينة واتركيها في مكان دافيء لمدة ساعة حتى تختمر.
- جهزي اللحم الان، من خلال وضع اللحم في وعاء، وأضيفي إليه البصل المفروم.
- واضيفي إليه الكزبرة المفرومة.
- اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس.
- أضيفي إلى هذه المكونات البهارات بشكل كامل التي تم تجهيزها.
- اخلطي مكونات اللحم جاهز.
- احضري العجين وقومي بتقسيمه إلى عدة كرات.
- افردي كل كرة على سطح صلب مرشوش بالدقيق حتى تصبح بشكل رغيف دائري.
- اضيفي اليه اللحم، ثم قومي بتغطيته بالآخر.
- اصنعي هكذا مع كل الكمية الموجودة.
- قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- اتركي الفرن حتى يسخن تمامًا.
- اضيفي بداخله الحواوشي في الرف الاوسط.
- اتركيه لمدة ربع ساعة وذلك حتى يتغير لونه من أسفل ومن الوجه أيضًا إلى اللون الذهبي.
- يتم تقديم الحواوشي الآن ويتم تناوله ساخنًا بألف هنا وشفا.
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