بخلطة أول مرة تدوقيها اعملي الحواوشي الاسكندراني على أصوله بطريقة المطاعم وبطعم ومذاق لذيذ وشهي

الحواوشي هي الوجبة الأكثر شهرة وانتشارًا في مصر، فهو عبارة عن خبز يتم حشوه باللحم المفرومة المتبلة بمجموعة من البهارات المميزة، ويتم تناوله غالبًا كوجبة غداء سريعة، ويحتوي الحواوشي على قيمة غذائية قد تكون متواجدة في اللحم التي تحتوي على البروتينات المهمة للجسم، والآن سوف نعرض لكل سيدة طريقة عمل الحواوشي بطعم لذيذ مثل المطاعم بل يصبح أكثر امانًا واكثر توفيرًا، ولذلك يمكنكم متابعتنا الآن.

طريقة عمل الحواوشي باللحم المفروم في المنزل

اصنعي لاولادك اشهى الاكلات السريع واللذيذة في المنزل في خطوات بسيطة وطريقة تحضير الحواوشي كالآتي:

المكونات

كيلو من اللحم المفروم.

حزمة من البقدونس.

بصلتين مفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الزعتر.

رشة من القرفة.

مكونات العجينة

كيلو من الدقيق الأبيض تكفي لعمل كمية لاربع اشخاص.

ملعقة من الخميرة الفورية.

كوب من المياه الدافئة.

ملعقة من السكر.

رشة من الملح.

طريقة التحضير