نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هينور بشرتك.. دهنة واحدة منه قبل النوم تنفخ الخدود وتملئ التجاعيد, تزيل الهالات السوداء تبيض البشرة من أول مرة في المقال التالي
استخدام الكريمات الكيميائية على البشرة بشكل دائم يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية مع مرور الوقت لذلك لابد من استبدال بعض هذه الكريمات بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على الوصول إلى نفس النتائج التي يتم استخدام الكريمات من أجلها و ابرز الكلمات التي تستخدم على البشرة هي كريمات التفتيح التي تعمل على التخلص من البقع الداكنة التي تظهر على البشرة ويساعد على التخلص من الآثار التي تتركها حبوب الشباب وغيرها من الحبوب ذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة طبيعية تساعد على تفتيح البشرة بشكل عميق والتخلص من البقع الداكنة الموجودة على البشرة وأثار حب الشباب ونتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد هذا الخليط حتى يساعد على تنظيف البشرة بشكل عميق.
مكونات تبيض البشرة وإزالة التجاعيد
فيما يلي سنتحدث عن احد الكريمات الفعالة التي يمكن اعدادها في المنزل باستخدام بعض المكونات الطبيعية الموجودة لدينا والتي تساعد على التخلص من البقع الداكنة التي تنتشر في البشرة وهذه المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكريم هي:
- ملعقة كبيرة من الزبادي
- ½ ملعقة من بودرة الحليب
- نصف ملعقة من النشا
- 1\2 ملعقة دقيق
- ½ ملعقة عصير ليمون
- ملعقة من العسل الطبيعي
تبيض البشرة وإزالة التجاعيد
فيما يلي نتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها استخدام هذه المكونات حتى نحصل على نتيجة فعاله في التخلص من البقع الداكنة على البشرة وهذه الطريقة هي:
- نحضر وعاء مناسب نضع فيه ملعقة من الزبادي مع الثوم ملعقة من الحليب المجفف ونص ملعقة من الدقيق ونصف ملعقة نشا وملعقة من العسل الطبيعي ونص ملعقة من عصير الليمون ونبدأ في تحريك هذه المكونات جيدا وعندما تكون البشرة يعاني من عصير الليمون فلا يتم اضافة عصير الليمون إلى هذا الخليط.
- بعد ذلك يتم توزيع هذا الخليط على جميع أنحاء البشرة مع تدليك البشرة.
- يترك الخليط على البشرة حتى يجف تماما وتبدأ البشرة في امتصاص الفوائد التي تكون موجودة في هذا الخليط حتى يساعد على التخلص من البقع الداكنة.
- بعد ذلك يتم غسل البشرة جيدا والتخلص من جميع آثار هذه الخليط.
- يساعد هذا الخليط على شد البشرة بشكل قوي والتخلص من التجاعيد لذلك لابد من استخدام احد الكريمات المرطبة بعد استخدام هذه الخليط.
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