زيت الزيتون علي الموز هتحقق حلمك في ليلة حتي لو عمرك فوق ال 70 سنة هترجعك شباب جربيها فوراً

زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي لها أهمية كبيرة في الجسم وذلك بسبب احتوائه على نسبة من المواد المضادة للأكسدة والتي تعمل حماية الجسم من العديد من الأمراض ولذلك ينصح بتناوله بشكل يومي وإضافته الي السلطات، ولكن عند خلط زيت الزيتون مع الموز فإن هذه الخلطة السحرية تعد كنز لكل سيدة وذلك لما لها من فوائد متعددة، وخلال هذا المقال سنوضح طريقة عمل خلطة زيت الزيتون مع الموز بسهولة والطريقة الصحيحة لاستخدامها والاستفادة منها بشكل كبير.

كيفية تحضير وصفة زيت الزيتون والموز والطريقة الصحيحة لاستخدامها

وصفة زيت الزيتون تعد كنز سيحقق احلام الكثير من السيدات المتزوجات الذين يرغبن في تكبير مناطق الانوثة الثدي والارداف او زيادة الوزن بشكل عام حيث تحتوي الوصفة على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والتي تحفز الجسم لإنتاج هرمون الاستروجين الذي يسبب كبر المناطق الانثوية، ولتحضير الوصفة يتم هرس ثمرة موز جيدا ويوضع عليها معلقتين من زيت الزيتون و معلقة من الخميرة الفورية وتقلب حتى تمتزج كل المكونات ويتم تناولها بشكل يومي مرتين بعد الأكل، وسيلاحظ تغير شكل الجسم تماما وزيادة الوزن ، ولكن هناك سيدات لا يرغبن في زيادة الوزن بشكل كامل ويرغب في تكبير مناطق الانوثة فقط فيمكن تدليك هذه المناطق باستخدام الوصفة بشكل يومي قبل النوم لمدة ربع ساعة وبعد ذلك تشطف هذه الأماكن، ويمكن استخدام هذا الخليط على البشرة لتفتيح البشرة ونفخ الخدود والتخلص من التجاعيد ويعطي البشرة نضارة ويرطب البشرة.

ما هي أهمية تناول زيت الزيتون والموز