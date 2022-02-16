إعملي الكانيلوني باللحمة المفرومة الشهي والصحي بأسهل طريقة وأفضل من المطاعم

الكانيلوني باللحمة المفرومة من أطعم وأشهي أنواع الكريب والمعجنات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ والتي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والكانيلوني له العديد من الفوائد الغذائية والصحية والتي تساعد في تغذية الجسم والصحة بصورة كبيرة، وهناك العديد من السيدات الذين يبحثون عن أفضل طريقة لعمله والذي نقدمه لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم كانيلوني.

طريقة عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأحلي كانيلوني باللحمة المفرومة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل والتي تساعدنا على علي عمله بطريقة صحية، وكما يساعدنا عمل الكانيلوني بالمنزل على التأكد من سلامة وجودة صنعة وكذلك يساعدنا على التحكم في المكونات المضافة إلى طريقتنا المميزة وأختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية.

المكونات

بيضاتان.

كوب ونصف حليب.

أربع أكواب ماء.

ذرة ملح.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كمية قليلة من عصير الطماطم.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الثلاث أكواب من الدقيق ثم نضيف إليه كوب ونصف من الحليب ثم نقوم بإضافة أربعة كوب من الماء ثم نضيف إليه البيضتان ثم نقوم بإضافة ذرة الملح.

ثم نقوم بخلطهم في الخلاط الكهربائي جيدا حتي يمتزج الخليط جيدا.

نقوم بإحضار طاسة ونضعها على النار وندهنها بالزيت جيدا ونتركها حتى تسخن جيدا ثم نقوم بصب خليط الكانيلوني في الطاسة.

وبعد أن نصب الخليط في الطاسة نقوم بتقليبها على الوجهين حتى تاخد لونها الذهبي وكل ذلك في خلال ثلاث دقائق.

ثم نقوم بتكرار هذه العملية حتى انتهاء الكمية المطلوب عملها.

مكونات الحشوة

ثمرة واحدة من البصل المقطع.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ثلاث ملاعق من السمنة.

طريقة تحضير الحشوة

نقوم بإحضار طاسة ونضعها بداخلها ثلاثة ملاعق السمنة ونتركها حتى تسخن.

ثم نقوم بإضافة البصل المقطع مكعبات ونتركه حتى يزيل ويأخذ لونه الذهبي.

ثم نقوم بإضافة اللحمة المفرومة ونتركها لمدة ربع ساعة مع التقليب المستمر، وبعد ذلك نكون قد حصلنا علي الحشوة وهي اللحمة المفرومة المعاصجة.

طريقة عمل الكانيلوني