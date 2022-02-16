نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع وأسهل طريقة لتحضير الباذنجان المخلل و سر الدقة مثل المطاعم في المقال التالي
الباذنجان المخلل يعد من أشهر المقبلات و المخللات التي يتم تقديمها بجانب الأطعمة بالأخص في وجبة الغذاء، كما أنه يقدم وحدة بدون إضافات و يكون شهب جدًا، فهو يتميز برائحته وطعمه المميز جدا و المختلفة عن كل الأطعمة الأخرى، فهو لعشاق الباذنجان فهو من المخللات المغذية لأن مكونه الأساسي الباذنجان و الثوم وكلتا المكونين يحتوي على العديد من الفوائد، ولكن له طريقة خاصة في تحضيرها لكي تحصلي عليه مظبوط و شهي مثل المطاعم، وسنقدم لكم من خلال موقعنا المتميز سر دقة الباذنجان المخلل و رائحتة المميزة جداً.
مقادير الباذنجان المخلل
يحتاج الباذنجان المخلل إلى تتبيلة ودقة خاصة في تحضيره وسنقدم لكم مكونات تحضيره وهي:
- نصف كيلو من الباذنجان العروس الصغير (الأسود أو الأبيض).
- 5 معالق كبيرة من الثوم المفروم.
- نصف كوب من الخل الأبيض.
- ربع كيلو من الفلفل الأخضر الحار أو الفلفل رومي حسب الرغبة.
- نصف كوب من عصير الليمون.
- 2 ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الكمون.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.
طريقة تحضير الباذنجان المخلل
- في البداية نقوم بتنظيف الباذنجان العروس جيداً بالماء، ونقوم بتقطيع رأس الباذنجان.
- بعد ذلك نقوم بوضع إناء كبير على نار مرتفعة ونملئ منتصفه بالماء نتركه حتى تغلي الماء.
- ثم نقوم بإضافة ملعقة من الملح ونضع كمية الباذنجان ونضع عليها طبق ثقيل لكى لا يرتفع الباذنجان على سطح الماء.
- نترك الباذنجان يسلق ¾ سلقة فقط لا تقومي بسلقة تماما، لكى يتشرب من الدقة ويكمل تسويته بها.
- بعد ذلك نقوم بتحضير الدقة نأتي بالكبة او في الخلاط الكهربائي و نقوم بوضع الفلفل الأحمر الحار او الرومي ونقطعه مكعبات متوسطة الحجم لكى يسهل فرمه.
- ثم نضيف عصير الليمون و الخل الأبيض و الكمون و الفلفل الأسود و الكزبرة.
- نضرب كافة هذه المكونات مع بعضهم في الكبة حتى تحصلين على قوام ناعم ويتم فرم الفلفل.
- صفي الباذنجان المسلوق واتركيه حتى يبرد.
- نأتي بالباذنجان و نقوم بعمل فتحة من أحد جوانب حبة الباذنجان لكى يتم وضع بداخلها.
- بعد ذلك نقوم بحشو الباذنجان بالدقة التي قمنا بتحضيرها.
- نقوم برص الباذنجان في علبة محكمة الغلق حتى ننتهي من الكمية.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع المتبقي من الدقة على الباذنجان لكي تحصلي على طعم مميز.
- احتفظي الباذنجان المخلل في علبة محكمة الغلق في الثلاجة، ثم يقدم للطعام بالصحة والهنا.
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