أحصلي على شعر كثيف زي الهنود..وصفه هندية جبارة لتطويل وتكثيف الشعر في مدة قصيرة وإنبات الفراغات نتيجة روعه من أول 3 أيام

وصفه هندية جبارة لتطويل وتكثيف الشعر، تتميز النساء في الهند بطول شعرهن وجماله ونعومته، ولذلك تبحث كل امرأة عن سر جمال شعر الهنود ويريدون الوصول إلى أن يكون شعرهن مثل شعر الهنديات، ومن أجل الحصول على شعر طويل وكثيف هناك عدد كبير من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها وتطبيقها في البيت من أجل تطويل الشعر وزيادة نموه، وسوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن تحضير بعض الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه.

وصفه هندية جبارة لتطويل وتكثيف الشعر

توجد مجموعة كبيرة من الخلطات والوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة من أجل الحصول على شعر طويل ومنها:

وصفة الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر

يمكن تحضير الوصفة من خلال اتباع الآتي للحصول على شعر طويل وكثيف وتعالج تساقط الشعر :

مكونات وصفه زيت السمسم لتطويل الشعر

3 ملاعق كبيرة زيت اللوز.

مقدار 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

مقدار 3 ملاعق كبيرة من زيت خشب الساج.

3 ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

طريقة تحضير وصفه زيت الزيتون لتكثيف الشعر

في وعاء نقوم بوضع كميات متساوية من الزيوت السابق ذكرها ونقوم بمزجها جيداً، ثم يتم سكبها داخل زجاجة.

بعد ذلك يتم وضع كمية مناسبة مع حجم الشعر من هذا الخليط ويتم وضعه على الشعر مع تدليك الشعر بشكل جيد باستخدام هذا المزيج.

بعدها يتم تمشيط الشعر بشكل جيد لكي يتوزع الخليط على الشعر بشكل متساوي.

يتم استخدام فوطة دافئة من أجل لف الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين، وبعدها يتم غسل الشعر بالماء والشامبو.

من أجل الحصول على نتيجة فعالة في تطويل وتكثيف الشعر وجيدة يجب تكرار استخدام المزيج مرتين في الأسبوع.

وصفة اللبن الرائب لتطويل وتكثيف الشعر

يعتبر اللبن الرائب من المواد التي يمكن استخدامها من أجل تطويل الشعر وزيادة كثافته حيث أنه يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات المهمة للشعر، والتي تساهم في تحسين فروة الرأس وزيادة نموه ويتم تحضير الوصفة عن طريق اتباع الخطوات التالية: