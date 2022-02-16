طول عمري برمي مرارة الفراخ لحد ما عرفت أنها كنز شوفي استخدامها الرائع هتبهرك النتيجة

اغلب الأشخاص يقومون بالتخلص من مرارة الدجاج عند طهي الدجاج وذلك لان ‏طعم المرارة يكون سيئ جدا وربما يكون هذا مقنعة ولكن هناك بعض الاستخدامات الأخرى التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام هذه المرارة على الجسم وذلك من خلال استخدام المرارة في علاج بعض مشاكل البشرة والاستفادة منها في بعض الأشياء الأخرى رغم أنها لها رائحة كريها وطعم لا يطاق إلا أن لها الكثير من الفوائد التي يمكن الحصول عليها أيضا خلال هذا المقال سنتحدث عن الفوائد و الاستخدامات التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام مرارة الدجاج.

‏طريقة يتم فيها استخدام مرارة الدجاج

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يتم استخدام مرارة الدجاج بطريقة معينة حتى يمكن الحصول على فوائد من خلال هذه الطريقة وهذه الطريقة هي:

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عادة يتم تجربة مرارة الدجاج على الجلد ذلك لابد من التأكد أن الجلد لا يعاني من أي مشكلة ‏تجاه مرارة الدجاج وذلك من خلال اختبار التجربة أن يتم وضع جزء بسيط من مرارة ‏الدجاج على الجسد وانتظر ردة فعل الجلد على هذه القطعة الصغيرة إذا تحمل الجلد مرارة الدجاج يمكن بعد ذلك استخدامها بشكل طبيعي ‏دون أن تسبب أي ضرر.

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‏ بعد ذلك نبدأ في إزالة الشعر الزائد من مناطق متفرقة من الجسم وذلك من خلال استخدام أي

طريقة فعاله في إزالة الشعر البشرة.

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بعد ذلك نحضر مرارة الدجاج الطازج ونبدأ في تحريكها ‏على المكان الذي يتم التخلص من الشعر الزائد في حتى تغطي المرارة جميع أجزاء أماكن إزالة الشعر.

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