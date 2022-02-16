نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طول عمري برمي مرارة الفراخ لحد ما عرفت أنها كنز شوفي استخدامها الرائع هتبهرك النتيجة في المقال التالي
اغلب الأشخاص يقومون بالتخلص من مرارة الدجاج عند طهي الدجاج وذلك لان طعم المرارة يكون سيئ جدا وربما يكون هذا مقنعة ولكن هناك بعض الاستخدامات الأخرى التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام هذه المرارة على الجسم وذلك من خلال استخدام المرارة في علاج بعض مشاكل البشرة والاستفادة منها في بعض الأشياء الأخرى رغم أنها لها رائحة كريها وطعم لا يطاق إلا أن لها الكثير من الفوائد التي يمكن الحصول عليها أيضا خلال هذا المقال سنتحدث عن الفوائد و الاستخدامات التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام مرارة الدجاج.
طريقة يتم فيها استخدام مرارة الدجاج
يتم استخدام مرارة الدجاج بطريقة معينة حتى يمكن الحصول على فوائد من خلال هذه الطريقة وهذه الطريقة هي:
- عادة يتم تجربة مرارة الدجاج على الجلد ذلك لابد من التأكد أن الجلد لا يعاني من أي مشكلة تجاه مرارة الدجاج وذلك من خلال اختبار التجربة أن يتم وضع جزء بسيط من مرارة الدجاج على الجسد وانتظر ردة فعل الجلد على هذه القطعة الصغيرة إذا تحمل الجلد مرارة الدجاج يمكن بعد ذلك استخدامها بشكل طبيعي دون أن تسبب أي ضرر.
- بعد ذلك نبدأ في إزالة الشعر الزائد من مناطق متفرقة من الجسم وذلك من خلال استخدام أي
طريقة فعاله في إزالة الشعر البشرة.
بعد ذلك نحضر مرارة الدجاج الطازج ونبدأ في تحريكها على المكان الذي يتم التخلص من الشعر الزائد في حتى تغطي المرارة جميع أجزاء أماكن إزالة الشعر.
- نترك المرارة على الجلد حتى تجف للأسف يكون لها رائحة كريها لا تطاق لذلك لابد من غسل الجسم جيدا بالصابون الذي يحتوي على رائحة قوية ولما حتى يتم التخلص من هذه الرائحة.
- تنظيف الجسم بعد استخدام المرارة
- بعد ذلك يتم استخدام أي معطر للجسم حتى يساعد على التخلص من رائحة مرارة الدجاج نهائيا.
- في الخطوة الاخيرة نبدأ في استخدام احد المرطبات التي تعمل على تهدئة الجلد.
- يتم الحصول على مرارة الدجاج من خلال فتح بطن الدجاج ونجد المرارة بالقرب من الكبد.
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