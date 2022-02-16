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عمر شويل - جدة طريقة عمل لقيمات الشوفان المشبعة بجوز الهند في البيت - ثقفني
تعد لقيمات الشوفان الصحية بجوز الهند من الحلويات التى تقدم في المناسبات المختلفة وتتسم بمذاق شهي ورائحة طيبة، وكما أنها تنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار والصغار وذلك لأنها تمتلك الكثير من الفوائد المتعددة لاحتوائها على الشوفان لانه يمد الجسم بالطاقة الازمة بالإضافة إلى ذلك يساعد الشوفان على إنقاص الوزن وتعزيز صحه القلب ويحتوي أيضا على المعادن الضرورية لصحة الجسم، وكما تتميز لقيمات الشوفان اللذيذة بنكهة جوز الهند بسهولة تحضيرها وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل لقيمات الشوفان بجوز الهند وبطريقة سهلة وشهية أيضا في المنزل من خلال هذا المقال.
طريقة عمل لقيمات الشوفان بجوز الهند
المكونات:
- كوب كبير من الشوفان المفتت.
- كوب كبير من اللوز المفروم.
- نصف كوب من جوز الهند الناعم.
- نصف كوب من عجوة التمر.
- ثلث كوب من زبدة الفول السوداني.
- ربع كوب من العسل.
- ربع كوب من الماء.
- نصف ملعقة من القرفة.
- نصف ملعقة من الفانيليا السائلة.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- أثنين ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحون.
- كوب إلا ربع من الشوفان الكامل.
- نصف كوب من جوز الهند.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار مقلاة متوسطة الحجم ثم يتم وضع فيها كوب كبير من الشوفان المفتت مع الاستمرار في التقليب حتى أن يتغير لون الشوفان إلى اللون الذهبي ثم بعد ذلك يتم وضع الخلط إلى إناء متوسطة الحجم وبعد ذلك قومي بإضافة أثنين ملعقة كبيرة من بذور الكتان ونصف ملعقة من القرفة ونصف كوب من جوز الهند الناعم وملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- الخطوة الثانية يتم رفع المقلاة من على النار وبعد ذلك يتم إضافة ثلث كوب من زبدة الفول السوداني مع نصف كوب من عجوة التمر وربع كوب من العسل ونصف ملعقة من الفانيليا السائلة وربع كوب من الماء ثم يتم تقليب الخليط حتى يتم التجانس بينهم.
- الخطوة الثالثة يتم إضافة خليط الشوفان والمكسرات وجوز الهند مع التقليب حتى يتم التجانس بين المكونات ثم يتم ترك الخليط لحين أن يبرد لمدة خمس دقائق وبعد ذلك أصبحت لقميات الشوفان المشبعة جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك.
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