حضري خبز السمسم الهش والطري ‏في البيت

تعتبر ‏لفائف خبز السمسم من الوجبات سريعة التحضير وخفيفة على المعدة أيضاً، كما ‏يفضل تناولها العديد من الأشخاص، حيث أنها تتميز بنكهة لذيذة ورائحة الشهية، كما تحتوي لفائف خبز السمسم على العديد من الفيتامينات وعلى بعض المعادن مثل الكالسيوم ‏ولفائف خبز السمسم هي عبارة عن معجنات سريعة يتم تحضيرها بالسمسم كما أن طريقة تحضيرها في البيت سهلة وبسيطة كما يمكن تقديمها على الإفطار أو في العشاء مع كوب من الشاي الساخن ‏سوف نتعرف الآن على طريقة عمل لفائف خبز السمسم بطريقة بسيطة وسهلة في البيت خطوة خطوة ولذلك من خلال هذا المقال.

‏ طريقة عمل خبز السمسم الهش

المكونات:

كوب من الدقيق الأبيض .

كوب من الماء البارد .

نصف كوب من الماء البارد للعجين .

ربع كوب من السمسم .

ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية .

أثنين كوب من الدقيق .

أثنين ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية .

ملعقة صغيرة ونصف من ملح الطعام.

عدد بيضة واحدة مخفوق مع ملعقة كبيرة من الماء .

طريقة التحضير :