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عمر شويل - جدة حضري خبز السمسم الهش والطري في البيت - ثقفني
تعتبر لفائف خبز السمسم من الوجبات سريعة التحضير وخفيفة على المعدة أيضاً، كما يفضل تناولها العديد من الأشخاص، حيث أنها تتميز بنكهة لذيذة ورائحة الشهية، كما تحتوي لفائف خبز السمسم على العديد من الفيتامينات وعلى بعض المعادن مثل الكالسيوم ولفائف خبز السمسم هي عبارة عن معجنات سريعة يتم تحضيرها بالسمسم كما أن طريقة تحضيرها في البيت سهلة وبسيطة كما يمكن تقديمها على الإفطار أو في العشاء مع كوب من الشاي الساخن سوف نتعرف الآن على طريقة عمل لفائف خبز السمسم بطريقة بسيطة وسهلة في البيت خطوة خطوة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل خبز السمسم الهش
المكونات:
- كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من الماء البارد.
- نصف كوب من الماء البارد للعجين.
- ربع كوب من السمسم.
- ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- أثنين كوب من الدقيق.
- أثنين ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة ونصف من ملح الطعام.
- عدد بيضة واحدة مخفوق مع ملعقة كبيرة من الماء.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء ثم يتم خلط كوب من الدقيق الأبيض مع كوب من الماء في الوعاء ويتم خلطهم جيداً ثم قومي بتغطية الوعاء واتركي الوعاء لمدة ربع ساعة في درجة حرارة الغرفة حتى يصبح فيه فقاعات.
- الخطوة الثانية أبدأي في عمل العجين قومي بإضافة الماء إلى الخلطة الأولى واخلطي المزيج حتى يصبح المزيج ناعماً ثم ضيفي أثنين كوب من الدقيق و أثنين ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية واعجنيهم لمدة خمس دقائق باليد مع العجن حتى يصبح الخليط ناعماً ومتماسك.
- الخطوة الثالثة قومي بوضع العجينة في وعاء مدهونة بقليل من الزيت ثم غطيها واتركيها حتى تختمر ويتضاعف حجمها لمدة تتراوح ما بين ساعه إلى ساعه ونص تقريباً بعد التقليب مرتين ثم بعد ذلك قسمي العجينة إلى ثلاث أجزاء أبدأي في تشكيلها إلى دوائر أو الشكل المفضل حسب ذوق كل شخص.
- الخطوة الرابعة قومي بإحضار صينية مبطنة بورق الزبدة وضعي فيه العجينة المشكلة ثم غطيها بورقه بلاستيك مدهون بقليل من الزيت واتركيها لمدة ساعه أخرى وبعد مرور الوقت قومي بدهن العجينة بالبيض ورشي بعد ذلك السمسم وقومي بعد ذلك بإدخال الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 425 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 25 دقيقة إلى 35 دقيقة حتى تنضج العجينة ويصبح لفائف خبز السمسم لونه ذهبياً وبعد ذلك أصبحت لفائف خبز السمسم جاهزة للتقديم ويمكن الاحتفاظ بالخبز في الفريزر لمدة ثلاث شهور.
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