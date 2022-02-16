الغريبة الأصلية علي طريقة الحلواني المصري رهيبة من أول مرة.. مش هتصدقوا النتيجة

طريقة عمل الغريبة هذا النوع من الحلوي مناسب للاحتفالات والمناسبات وهي من أشهر أنواع الحلوي التي تقدم في الأعياد، ولهذا يجب أن تقومي بإعدادها في المنزل لأنها تكون مكلفة جدا عند شرائها ولهذا سوف نقدم لكي طريقة سهلة سوف تساعدك في إعداد عجينة الغريبة الناجحة التي توفر لكي المال كما أنها سوف تجعل أطفالك سعداء ويشعرون بالعيد عندما يصنعونها معكي، وفيما يلي سوف نعرض لكم طريقة عمل الغريبة الناعمة في البيت بمقادير ناجحة وبتكلفة بسيطة لا تذكر.

طريقة عمل الغريبة الناعمة في البيت

المكونات:

كوب من السمنة.

اتنين كوب دقيق.

كوب سكر بودرة.

صفار ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

كوب نشا.

ملعقة بكينج بودر.

شربات.

خطوات تحضير الغريبة الناعمة والدايبة