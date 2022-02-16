معجزة كريم البانثينول والنشا.. لتفتيح ثابت للبشرة ومن أول استخدام

معجزة كريم البانثينول والنشا من اهم الوصفات التي تساعد علي تفتيح البشرة 10 درجات فوري، حيث تبحث كل فتاه عن بشرة ناصعة البياض وخالية من اي عيوب وتفضل استخدام الكريمات الجاهزة، وتأثر بالسلب علي البشرة لأنها تحتوي علي مواد ضارة وكيمائية، ولذلك انصح كل فتاه باستخدام الكريمات المصنوعة داخل المنزل بمكونات طبيعية دون مواد ضارة بالبشرة، واليوم نقدم لكم كريم طبيعي لجميع انواع البشرة سوا كانت دهنيه او جافة او حساسة، ونقدم من خلال موقع ثقفني في مقالنا هذا على طريقة معجزة كريم البانثينول والنشا لتفتيح البشرة 10درجات فوري من اول استخدام.

مكونات معجزة كريم البانثينول والنشا لتفتيح رهيب

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير المستحضر داخل المنزل وهي كما يلي:-

15 جرام من كريم البانثينول.

معلقتين كبيرتين من النشا الكوري.

معلقة من الحليب البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

ثلاث نقاط من زيت اللوز.

معلقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم اليوم علي طريقتنا الخاصة تحضير كريم البانثينول والنشا العجيب للبشرة بخطوات سهلة للغاية وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار إناء ثم نضع بداخله كريم البانثينول ونضف علية النشا والحليب البودرة وعصير الليمون والقليل من ماء الورد. ثم نخلط المكونات جيدا حتي يصبح لدينا خليط متجانس ونضع اخيرا زيت اللوز مع تقليبة خفيفة. نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء ثم باستخدام المنشفة ننشف الوجه جيدا حتي يصبح نظيف تماما. ونضع طبقة من الخليط علي البشرة ونتركها لمدة 30 دقيقة. ثم بعد انتهاء الوقت نغسل البشرة جيدا ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي نتائج مبهرة في التفتيح بفضل الله.

مكونات ماسك البانثينول والنشا بالصبار لتبيض البشرة

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي يمكن من خلالها عمل البانثينول والنشا بالصبار وهي كالآتي:-

معلقة من البانثينول.

ثلاث معالق من ماء الورد.

معلقة من جيل صبار.

نصف ملعقة من النشا.

معلقة من الدقيق.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة بسيطة جدا لتحضر الماسك بخطوات سهلة جدا وهي كالتالي:-