أسهل طريقة لعمل البيتي فور الهش بطعم اللذيذ مثل الجاهز في المنزل

يعتبر البيتي فور الهش والدايب من أشهى وأطيب وأشهر الحلويات الخفيفة تماماً على المعدة ويعد أيضاً من أسهل أنواع الحلويات التى تقدم في عيد الفطر والمناسبات المختلفة ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود كثير في التحضير، ويعد البيتي فور من أكثر الحلويات انتشاراً فيجميع أجزاء العالم، ويتم إعداده البيتي فور بالعديد من الطرق والنكهات والأشكال المختلفة ويعد من الحلويات اللذيذ التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار بالإضافة إلى رائحة الطيبة وشكله الرائع والجذاب وطعمه اللذيذ سوف نتعرف الآن على طريقة عمل البيتيفور الهش بطريقة سهلة وشهية في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البيتي فور الهش

المكونات:

أثنين كوب من الدقيق الأبيض .

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم البودرة .

كوب من الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة .

ملعقة صغيرة من الفانيليا .

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر .

عدد أثنين من صفار البيض .

نصف ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال .

كمية من المربي أو الشوكولاتة حسب الرغبة .

طريقة التحضير :