نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل البيتي فور الهش بطعم اللذيذ مثل الجاهز في المنزل في المقال التالي
يعتبر البيتي فور الهش والدايب من أشهى وأطيب وأشهر الحلويات الخفيفة تماماً على المعدة ويعد أيضاً من أسهل أنواع الحلويات التى تقدم في عيد الفطر والمناسبات المختلفة ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود كثير في التحضير، ويعد البيتي فور من أكثر الحلويات انتشاراً فيجميع أجزاء العالم، ويتم إعداده البيتي فور بالعديد من الطرق والنكهات والأشكال المختلفة ويعد من الحلويات اللذيذ التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار بالإضافة إلى رائحة الطيبة وشكله الرائع والجذاب وطعمه اللذيذ سوف نتعرف الآن على طريقة عمل البيتيفور الهش بطريقة سهلة وشهية في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل البيتي فور الهش
المكونات:
- أثنين كوب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من السكر الأبيض الناعم البودرة.
- كوب من الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.
- عدد أثنين من صفار البيض.
- نصف ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال.
- كمية من المربي أو الشوكولاتة حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
- اولاً قومي بخفق عدد أثنين من صفار البيض ثم بعد يضاف إلى البيض المخفوق ملعقة صغيرة من الفانيليا وبعد ذلك نصف ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال وكوب من الزبدة مع الاستمرار في الخفق الخليط حتى نحصل على قوام كريمي وبعد ذلك يضاف إليهم نصف كوب من السكر الأبيض البودرة ثم نستمر في الخفق المزيج جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضهم البعض.
- ثانياً قومي بخلط أثنين كوب من الدقيق الأبيض وملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر وبعد ذلك يضاف إليهم الخليط السابق بالتدريج مع الاستمرار في التقليب المزيج ببطء حتى يصبح لدينا عجينة طرية وناعمة ومتماسكة وبعد ذلك قومي بتغطية العجينة بورق من النايلون، ثم قومي بترك العجينة حتى ترتاح لمدة نصف ساعة على الأقل تقريباً.
- ثالثاً أبدأي في تشكيل وتقطيع العجينة إلى قطع صغيرة ومتساوية في الحجم ويتم تشكيل العجينة حسب ذوق كل شخص.
- رابعاً قومى بعد ذلك بإحضار صينية مبطنة بداخلها بورق زبدة ثم قوم برصي قطع البيتي فور في الصينية وبعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى فرن متوسط الحرارة حتى يصبح البيتي فور لونه ذهبياً ثم بعد ذلك يتم ترك البيتي فور حتى يبرد تماماً ويتم لصق كل قطعتين من البيتي فور بالمربي وبعد ذلك بالشوكولاتة بعد لصقها بالمربي أصبح البيتي فور جاهزاً للتقديم إلى أفراد أسرتك.
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