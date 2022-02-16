6 اسباب بتخلي شعر وجهك ينمو بشكل اسرع

في حين ان كلنا عندنا شعر في الوجه ناعم وخفيف ، الا انه في بعض البنات بيكون الشعر ده عندهم اكتر كثافة وخشونة ، والحالة دي معروفة باسم الشعرانية ، وبيكون فيها شهر الوجه والجسم واضح اكتر ، وعلى الرغم ان في طرق كتير للتخلص من الشعر الزايد في الوجه ، الا ان تجنب العوامل اللي ممكن تسبب نمو الشعر هتوفرلك وقت ومجهود وفلوس ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم اسباب نمو شعر الوجه بشكل اسرع.
اسباب نمو شعر الوجه بشكل اسرع:
1- مش بتلاحظي تعرضك لمادة BPA:
لما بتتسوقي وتروحي الهايبر ماركت في اي وقت بتاخدي فاتورة المشتريات من غير تفكير ، ولكن في الحقيقة ان ده بيعرضك لمادة BPA ، وهي واحدة من العوامل القوية المسؤولة عن اختلال الغدد الصماء اللي ممكن تلغبط هرموناتك ، لان الفواتير اللي انتي بتاخديها من السوبر ماركت دي بتحتوي على مادة BPA اللي بتزيد بمقدار 250 – 1000 مرة عن الكمية الموجودة في الاطعمة المعلبة.
الجسم ممكن يمتص المادة الكيميائية الخطر دي من خلال الجلد ، وبمجرد دخولها لجسمك ، ممكن تأثر على صحتك الانجابية ونظام الغدد الصماء في جسمك ، واللي بدوره هيأدي لنمو الشعر الزيادة بشكل اكبر ، ومادة ال BPA هنلاقيها موجودة في كتير من المنتجات ، بما فيها زجاجات الماية, المناديل, ورق التواليت ، ولكن كتير من الشركات بتتأكد من ازالتها من منتجاتها ووضع علامة عليها على انها “خالية من BPA”.
2- ماعندكيش وقت للتمرين:
حتى لو يومك مشغول جدا ، تخصيص وقت لممارسة بعض التمارين الرياضية ممكن انه يساعدك في تقليل نمو شعر الوجه ، لان زيادة الوزن ممكن تزود من فرص نمو الشعر الزايد على الدقن وفوق الشفايف ، عشان كده بننصحك انك تبدأي ببطء بممارسة تمارين معتدلة او منخفضة التأثير ، زي السباحة او المشي ، ممكن انها تساعدك في تقليل نمو الشعر الزيادة.
3- بتاكلي سمك كتير:
على الرغم من ان اضافة بعض السلمون لنظامك الغذائي يعتبر طريقة رائعة للحصول على بروتين اكتر ، الا انه اكله بشكل متكرر ممكن انه يساهم في نمو شعر الوجه ، ثبت ان الاسماك الدهنية زي السلمون والماكريل وغيرها بتزود من هرمون التستوستيرون عند النساء ، وارتفاع مستوى الهرمون ده عن المعدل الطبيعي ممكن يبقى مسؤول عن زيادة نمو شعر الوجه.
4- مش بتقدري تبدأي يومك من غير القهوة:
لو مش بتقدري تبدأي يومك من غير فنجان القهوة ده ممكن يزود من مشكلة الشعر الزيادة ، لان شرب القهوة كتير ممكن يأدي لانتاج هرمون التستوستيرون ، واظهرت الدراسات ان شرب القهوة بانتظام لمدة 4 اسابيع بس ممكن انه يزود من مستويات هرمون التستوستيرون الكلية في الجسم ، لو انتي مش مستعدة تتخلي عن فنجان القهوة اليومي ، اختاري القهوة منزوعة الكافيين او القهوة سريعة التحضير “النسكافية” اللي بتحتوي على كمية اقل من الكافيين.
5- التوتر:
احنا بنعيش في عالم بيتغير بسرعة وبقت وتيرته سريعة جدا ، وتجنب التوتر يكاد يكون مستحيل ، ولكن في حين ان الشعور بالتوتر من وقت للتاني امر طبيعي ، الا انه التعرض لضغط مستمر ممكن انه يعطل توازن الهرمونات الطبيعي في الجسم ، ولما هرموناتك بتكون خارجة عن السيطرة ، هتأثر على صحتك العامة وممكن انها تسبب نمو الشعر الزيادة بشكل اسرع.
6- مش بتنامي كفاية:
عدم الحصول على عدد ساعات نوم كفاية ممكن انه يأثر بشكل خطير على هرموناتك ويلغبطها ، ويسبب نمو الشعر الزيادة ، ولتجنب نمو شعر الوجه المفرط ، اتأكدي من النوم 7 ساعات على الاقل يوميا.
حيلة غريبة لازالة الشعر من منطقة فوق الشفايف في دقايق
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