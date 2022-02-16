نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انجح واحسن طريقة لعمل شوربة العدس بخطوات سهلة وسريعة وبإمكانيات بسيطة في المقال التالي
شوربة العدس من أهم الأكلات المفيدة التي يحبها الكثير ويتم تناولها بشكل كبير في فصل الشتاء، ويرجع ذلك لقدرتها في تدفئة الجسم ومنح الطاقة والنشاط، كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة جدًا للجسم، ويعتبر من الأكلات الاقتصادية التي يتم تجهيزها بدون تكاليف كبيرة، ولكل من تريد معرفة طريقة عمل شوربة العدس بشكل مميز يمكنكم التعرف عليها من خلال متابعة هذا المقال.
طريقة عمل شوربة العدس بطعم مميز
في فصل الشتاء يزداد البحث بشكل كبير عن طريقة عمل شوربة العدس اللذيذة، وذلك قد يرجع لجمال طعمها بشكل كبير، وقدرته الفعالة على تدفئه الجسم بشكل كبير، وفوائده المختلفة للجسم فهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المتنوعة، والان سوف نتعرف على طريق عمل شوربة العدس بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.
للحصول على شوربة عدس لذيذة يتم استخدام بعض المكونات البسيط، وبخطوات سهلة التحضير وهي كالآتي:
مكونات عمل شوربة العدس
- عدد اثنين من الجزر متوسط الحجم.
- كوب ونصف من العدس الأصفر.
- بصلة متوسطة الحجم.
- حبة واحدة من الطماطم.
- ربع كوب من المكرونة الشعرية.
- فصين من الثوم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة من الفلفل الاسود.
- رشة من الكمون بسيطة.
طريقة التحضير
- يتم تنقية العدس في البداية حتى يكون نظيف.
- احضري إناء مناسب أضيفي بداخله العدس الاصفر.
- اضيفي معه البصلة المقطعة نصفين.
- ثم أضيفي الجزر بعد تقطيعه أيضًا.
- واضيفي الطماطم والثوم.
- اضيفي المياه إلى الإناء بحيث يغطي المياه كل هذه المكونات بشكل كامل.
- ارفعي الإناء على النار واتركيه حتى يتم نضج المكونات الموجودة بداخله بشكل كامل.
- واحتفظي بداخل الإناء بالقليل من المياه.
- اتركي الخليط والمكونات حتى تبرد تمامًا.
- احضري الخلاط الكهربائي واضيفي بداخله كل المكونات التي تم تحضيرها.
- اخلطي المكونات بشكل كامل حتى تتجانس وتصبح خليط ناعم كثيف القوام.
- احضري حلة نظيفة مناسبة الحجم.
- اضيفي بداخلها كل هذا الخليط بالكامل.
- اتركيه على نار هادئه تمامًا.
- احضري مقلاة أيضًا واضيفي بداخلها قطرات من الزيت واتركيها حتى تسخن ثم أضيفي إليها المكرونة الشعرية.
- قلبي المكونات حتى تصبح المكرونة لونها ذهبي اضيفي الشعرية إلى العدس على نار هادئة واتركيها حتى تنظيف وتصبح طرية تمامًا.
- اضيفي الملح، والكمون مع إضافة الفلفل الاسمر.
- قلبي المكونات جيدًا مع بعضها البعض.
- واخيرًا قد نضجت شوربة العدس بشكل كامل يمكن تقديمها الان في أطباق التقديم ويتم تناولها مع العيش المحمص اللذيذ، ويمكن أيضًا بجانب العديد من الاكلات.
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