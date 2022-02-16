جمال ملكي.. ماسك قشر الموز والنشا تفتيح 7 درجات للبشرة وإخفاء فوري للهالات السوداء

تعد البشرة الفاتحة هي ما تسعى له أغلب الفتيات والسيدات، ويمكن عمل ماسك قشر الموز والنشا حتى يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها حيث يحتوي الموز على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تفيد الجلد، ويمكن من خلال السطور القادمة في هذا المقال توضيح كيفية عمل الماسك بطريقة بسيطة وسهلة، ويعطي نتيجة فعالة من أول استخدام.

ماسك قشر الموز والنشا

يدخل قشر الموز في العديد من الوصفات الطبيعية التي تفيد البشرة والجلد، ويعمل على تحسين حالة الجلد وتوحيد لون البشرة بطريقة سهلة.

قناع قشر الموز والحليب

يمكن عمل ماسك من قشور الموز بالطريقة التالية:

المكونات

عدد 3 من قشور الموز الناضج.

حبة من البطاطا الحلوة المسلوقة.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

الطريقة

أولا في الخلاط الكهربائي ضعي قشور الموز مع الحليب وعصير الليمون.

بعد ذلك قومي بالخلط جيداً على سرعة متوسطة.

ثم ضعي حبة البطاطا المسلوقة.

بعد ذلك انتظري حتى تحصلي على قوام كريمي سائل.

ثم ضعي الخليط على بشرتك، واتركيه يجف تماماً.

بعد ذلك قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

ثم كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

بعد ذلك يمكنك حفظ القناع في علبة محكمة الغلق، وحفظها في الثلاجة.

ماسك الموز للوجه للتفتيح

يمكنك الاستفادة من قشور الموز في تفتيح المناطق الداكنة بتطبيق الوصفة التالية:

المكونات

عدد 2 من قشر الموز الناضج.

وعدد ملعقتين من نشا الذرة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتين من ماء الورد.

الطريقة

في الخلاط الكهربائي قومي بخلط قشور الموز مع الليمون وماء الورد.

بعد ذلك قومي بوضع النشا بالتدريج.

ثم ضعي كمية مناسبة من الخليط على بشرتك.

بعد ذلك اتركيها تجف تماماً.

ثم قومي بفرك وجهك بأطراف أصابعك في حركات دائرية.

بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

ثم كرري الوصفة لمدة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على بشرة فاتحة خالية من التصبغات.

وفي نهاية السطور السابقة في هذا المقال نكون قد قمنا بإفادتك وقمنا بشرح طريقة مبسطة لعمل ماسك قشر الموز والنشا للحصول على بشرة فاتحة خالية من البقع الداكنة، وقمنا بعرض طريقة عمل ماسك قشر الموز والحليب كما قمنا بعرض طريقة عمل ماسك قشر الموز وعصير الليمون بأسهل الخطوات وأقل التكاليف.