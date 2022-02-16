جوسي ومتماسكة.. كفتة الحاتي بالتتبيلة السرية من أشهر كبابجي في مصر

يمكن إعداد كفتة الحاتي بعدة طرق مختلفة حيث أن الكفتة من الأطباق الرئيسية اللازم وجودها على طاولة العزائم، ويحبها الكبار والصغار، وتختلف الكفتة بنوع الخلطة التي يمكن تحضيرها بها، ويمكن عملها بعدة طرق بدلاً من شرائها من خلال متابعة السطور القادمة في هذا المقال حيث مكوناتها البسيطة وسرعة تحضيرها بألذ مذاق.

كفتة الحاتي

تعتبر الكفتة المشوية واحدة من الوجبات الكثيرة التي يبحث عنها الكثير من السيدات لأسرتهم لضمان النظافة والجودة.

كفتة في الفرن

يمكنك عمل الكفتة مثل محلات الحاتى في منزلك بأقل التكاليف، وبطريقة سهلة كالتالي:

المكونات:

نصف كيلو من اللحم المفروم به نسبة دسم.

عدد حبتين من البصل المفروم ناعم جداً.

حبة من الفلفل الرومي المفروم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

الطريقة:

أولا قومي بخلط اللحمة المفرومة مع الفلفل الرومي.

بعد ذلك قومي بعصر البصل المفروم، ثم واتركي ماء البصل جانباً.

ثم خذي البصل على اللحمة المفرومة، وقلبي جيداً.

بعد ذلك ضعي الدقيق والفلفل الأسود والملح، وقلبي جيداً.

ثم قومي بتبليل يديك من ماء البصل، وشكلي الكفتة أصابع متوسطة الحجم.

بعد ذلك كرري الخطوة حتى تكملي باقي الكمية.

ثم قومي بوضعها في صينية داخل فرن البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة.

بعد ذلك انتظري ربع ساعة حتى تنضج.

ثم بعد ذلك قدميها مع رشة من البقدونس.

كفتة مشوية على الفحم

يمكنك إعداد الكفتة على الفحم مثل الجاهزة بالطريقة التالية:

المكونات:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

وربع كوب من الكزبرة المفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

حبة من الفلفل الرومي المفروم.

الطريقة:

أولا قومي بخلط اللحمة مع باقي المكونات من الفلفل الرومي والبصل المفروم والكزبرة والبقدونس والملح والفلفل الأسود.

بعد ذلك قومي بتشكيل الكفتة على شكل أصابع متوسطة الحجم.

ثم كرري تلك الخطوة حتى تكملي باقي الكمية.

بعد ذلك ضعيها في الأسياخ على الفحم، وانتظري حتى تنضج.

ثم بعد ذلك قدميها مع رشة من البقدونس.

وفي ختام هذا المقال قد قمنا بتوضيح طريقة عمل كفتة الحاتي حيث تعددت الوصفات، واختلفت المكونات من طريقة لأخرى، ويمكنك عملها في المنزل بتكلفة بسيطة لتسعدي بها أسرتك، ومن الطرق التي قمنا بتقديمها هي كفتة في الفرن، وكفتة مشوية على الفحم.