نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهتمي بنفسك.. ماسك الحمص للتجاعيد أقوى بديل للبوتوكس لبشرة مشدودة وأصغر 10 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلٍ منا معرض لظهور تجاعيد البشرة، ولذلك يبحث الكثير عن وصفات طبيعية، ومنها ماسك الحمص للتجاعيد حيث أنه يحتوي على مواد طبيعية تعمل على تغذية البشرة والجلد والعمل على شد البشرة، ومن خلال السطور القادمة يمكننا توضيح وصفات من مكونات متوفرة في المنزل، وبطريقة سهلة تجعلك تحصلي على بشرة مشدودة بدون خطوط أو تجاعيد.

ماسك الحمص للتجاعيد

يمكنك استخدام مكونات طبيعية لشد تجاعيد الوجه، والحفاظ عليها من عوامل الشيخوخة بأسهل طريقة ونتيجتها فعالة في أسرع وقت.

قناع عسل النحل والحمص

يمكن عمل قناع من الحمص المطحون بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

وملعقة كبيرة من مطحون الحمص.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

الطريقة

أولا في وعاء ضعي الحمص المطحون مع ماء الورد، واخلطيهم مع عسل النحل.

بعد ذلك قلبي حتى تحصلي على قوام كريمي.

ثم قومي بوضع كمية مناسبة على بشرتك.

بعد ذلك اتركيه على وجهك لمدة عشر دقائق حتى يجف.

ثم قومي بفرك وجهك بحركات دائرية.

بعد ذلك قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

ثم كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

قناع الوجه بالحمص

يمكن استخدام الزبادي مع الحمص المطحون لشد الجلد بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من الحمص المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة

أولا في إناء قومي بخلط الحمص المطحون مع الزبادي جيداً.

بعد ذلك ضعي عصير الليمون، وقلبي جيداً حتى تحصلي على قوام كريمي.

ثم ضعي كمية مناسبة على بشرتك، ووزعيها بالتساوي.

بعد ذلك اتركي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة حتى تجف تماماً.

ثم قومي بفرك وجهك برفق بحركات دائرية.

بعد ذلك قومي بغسل وجهك، وتخلصي من باقي القناع بالماء الفاتر.

ثم كرري الوصفة مرتين في الأسبوع لكي تحصلين على بشرة مشدودة خالية من التجاعيد.

ماسك التجاعيد الطبيعي

يدخل البيض في أقنعة شد البشرة، ويمكن عمله بالطريقة التالية:

المكونات

عدد بياض بيضة.

ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة

أولا قومي بخفق بياض البيض مع عصير الليمون.

بعد ذلك ضعي مطحون الحمص، واخلطيهم جيداً.

ثم وزعي الخليط على بشرتك.

بعد ذلك اتركيه يجف تماماً لمدة نصف ساعة.

ثم قومي بإزالة القناع، واغسلي بشرتك.

بعد ذلك كرري الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

وفي الختام هذا المقال قد نكون قمنا بعرض وصفات طبيعية تعمل على شد البشرة، وقمنا بتوضيح طريقة عمل ماسك الحمص للتجاعيد بأسهل الطرق، ومنها ماسك عسل النحل والحمص، وصفة طحين الحمص والزبادي، وأيضاً قمنا بعرض قناع الحمص وبياض البيض حتى تتمتعين ببشرة خالية من التجاعيد.