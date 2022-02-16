دللي نفسك.. التخلص من تشققات القدمين نهائياً من أول مرة بوصفة فعالة لكعبين كالأطفال

يعد التخلص من تشققات القدمين هو ما يسعى إليه الكثير ممن يعانون من التشققات، والذي يسبب لهم مشكلة مزعجة يرغبون في التخلص منها، ولكن مع غلاء أسعار منتجات العناية بالقدمين فيقوم الكثير بالبحث عن وصفات طبيعية بمكونات متوفرة لعلاج التشقق الموجود في القدمين، ومن خلال السطور القادمة سنقوم بعرض وصفة لعلاجها بأسرع وقت وبطريقة آمنة وصحية.

التخلص من تشققات القدمين

يرجع تشقق القدم إلى إهمال العناية بها، وقلة التغذية السليمة، ومن هنا يمكن عمل وصفات للاهتمام بترطيب جلد القدمين بوصفة مطحون الأرز بالطريقة التالية:

المكونات

فنجان صغير من الأرز المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من العسل النحل.

وملعقة صغيرة من خل التفاح.

ماء للعجن.

علاج تشققات القدمين الشديدة

في وعاء ضعي مطحون الأرز مع زيت اللوز والزيتون، وعسل النحل وخل التفاح.

بعد ذلك قلبي حتى تحصلين على عجينة سائلة.

ثم في وعاء كبير ضعي الماء وبه خل التفاح.

بعد ذلك قومي بنقع قدميك لمدة نصف ساعة.

ثم جففي قدميك بمنشفة قطنية.

بعد ذلك ضعي كمية مناسبة من الخليط على قدميك.

ثم قومي بارتداء كيس بلاستيكي في كل قدم لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك اغسلي قدميك جيداً.

ثم كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

الأسباب التي تعمل على تشقق القدم

نوع الحذاء: لابد من ارتداء حذاء غير ضيق، ويمكن ارتداء حذاء مغلق لعدم تعرض القدم للأتربة التي تعمل على جفاف الجلد.

الوزن الزائد: يعد الوزن الزائد إحدى أسباب تشقق القدمين حيث الضغط المستمر على القدم.

الوقوف على أرض صلبة: تعد الأرض الصلبة والوقوف بدون حذاء هي أحد أسباب تشقق جلد القدم.

إهمال ترطيب القدمين: عدم الاهتمام بالترطيب يعد سبب مباشر للتشقق كما أن من وسائل الترطيب هي شرب كمية مناسبة من الماء.

استخدام الصابون الغير ملائم: حيث يوجد أنواع من الصابون الطبي الخاص بالعناية بالقدمين مثل الجلسرين وغيرها.

تناول أطعمة غير صحية: لابد من تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والأملاح المعدنية للحفاظ على رطوبة جلد القدمين.

وفي نهاية تلك المقال نكون قد قمنا بتوضيح طريقة التخلص من تشققات القدمين عن طريق عرض وصفة مطحون الأرز لترطيب جلد القدمين بمكونات متوفرة وبأقل التكاليف والنتيجة ممتازة وفعالة، وقد قمنا بتوضيح الأسباب التي تعمل على تشقق القدم لتجنب فعلها والحصول على بشرة قدميك رطبة وناعمة بدون تشققات.