نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتتبيلة السرية حضري فراخ كنتاكي بكل سهولة من خلال مكونات وخطوات بسيطة في المقال التالي
يجب أن نشير في البداية أن الفراخ الكنتاكي تعتبر من الوصفات الرئيسية التي يتم تحضيرها وإضافتها بجانب العديد من الأطعمة المختلفة، كما يجب الإشارة أن الدجاج يعتبر من الوصفات التي يتم تحضيرها بالعديد من الأشخاص والوصفات المختلفة، وخلال السطور القادمة سوف نقدم بكم طريقة عمل الفراخ الكنتاكي التي تعتبر من الأكلات التي يرغب جميع الأشخاص سواء كان كبار أو صغار بتناولها دائما، لذلك ترغب جميع ربات البيوت من معرفة الطريقة الصحيحة من أجل عمل الفراخ الكنتاكي في المنزل مثل المطاعم والمحلات، حيث يحب الكثير تناول الدجاج على الغذاء نظرا أنه يحتوي على العديد من الفوائد الرائعة ومن أشهر الأنواع الدجاج هو دجاج الكنتاكي المشهور في جميع أنحاء العالم، لذلك تابعوا معانا طريقة عمله بطريقة سهلة ولذيذة.
بالتتبيلة السرية حضري فراخ كنتاكي
بالطبع يمكنكم تحضير الفراخ الكنتاكي بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:
- دجاجة كاملة مقطعة.
- ستة ملاعق كبيرة من الملح.
- كأس ونصف من الطحين.
- ربع كأس من نشا الذرة.
- ملعقتان صغيرتان من الزعتر الناشف.
- نصف ملعقة صغيرة من بودرة الفلفل الأسود.
- بيضتان.
- نصف كأس من الحليب.
- ملعقة كبيرة من الخلّ.
- كمية من الزيت النباتي.
طريقة تحضير الفراخ الكنتاكي
من الوجبات التي يمكنكم تحضيرها بكل سهولة فهي من الوجبات اللذيذة التي يفضلها العديد من الأشخاص يمكنكم عملها من خلال الخطوات الآتية:
- ذوبي الملح في عشرة أكواب من الماء ثم انقعي الدجاج فيه.
- غطي الدجاج وضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين ثم صفيه واشطفيه بالماء البارد.
- يُمزج النشا مع الدقيق في وعاء ثم يُجفف الزعتر ومسحوق الفلفل الأسود.
- نخفق البيض ثم نضيف الحليب والخل ونخفق مرة أخرى.
- اغمس قطع الدجاج في البيض ثم في الدقيق.
- صفي الماء من الدجاج في صينية فرن خاصة ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين.
- سخني كمية كبيرة من الزيت في قدر على الموقد.
- يقلى الدجاج بالزيت حتى يصبح مقرمشا ثم يقدم.
- أضف الفلفل الحار حسب الرغبة.
- كنتاكي تقدم مع صلصة الثوم وسلطة الكرنب.
- يمكنكم تقديمها أيضا مع المكرونة أو الأرز البسمتي مع السلطات المفضلة والمشروبات المفضلة أيضا.
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