أسرار طريقة عمل القرص بالسمسم والسكر بأقل تكاليف

تعد المرأة المصرية القرص بجميع أنواعها وأشكالها منذ قديم الأزل، حيث لم تقتصر القرص على فئة معينة أو طبقة معينة، تقوم المرأة العاملة وربة المنزل بعمل القرص، حيث تعد القرص من أقدم المعجنات التي اشتهرت بها مصر وبلاد الشام بجميع أنواعها، كما يفضلها الجميع حيث تحتوي على سعرات حرارية كبيرة تمد الإنسان بالطاقة والنشاط، إذ يفضل تناولها في فصل الشتاء عن فصل الصيف، ومن خلال السطور القادمة من المقال سوف نوفر طريقة عمل القرص بالسمسم والسكر بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات القرص بالسمسم والسكر

تتواجد مكونات القرص في جميع البيوت المصرية، حيث يرجع ذلك إلى بساطة المكونات وتوافرها بشكل دائم، هذا ما سهل على الجميع القيام بتحضيرها في أغلب الأوقات، وتأتي مكونات القرص بالسمسم والسكر كالتالي: –

٣ أكواب من الطحين المخصص للمعجنات أو الدقيق الفاخر.

رشة صغير من الملح لإعطاء العجينة طراوة

١ ملعقة من مسحوق الخميرة الفورية.

١ ملعقة سكر أبيض.

٢ ملعقة من السمسم النظيف.

٢ ملعقة كبيرة من اليانسون.

١ كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب سمن.

١ كوب من الحليب الدافئ.

طريقة عمل القرص بالسمسم والسكر

هناك عدة طرق لعمل القرص والتي من بينهم القرص بالسمسم والسكر، حيث تعد تلك الطريقة من أسهل طرق عمل القرص، للحصول على قرص بالسمسم اتبعي الخطوات التالية: –