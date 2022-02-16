أسرار طريقة عمل القرص بالسمسم والسكر بأقل تكاليف

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تعد المرأة المصرية القرص بجميع أنواعها وأشكالها منذ قديم الأزل، حيث لم تقتصر القرص على فئة معينة أو طبقة معينة، تقوم المرأة العاملة وربة المنزل بعمل القرص، حيث تعد القرص من أقدم المعجنات التي اشتهرت بها مصر وبلاد الشام بجميع أنواعها، كما يفضلها الجميع حيث تحتوي على سعرات حرارية كبيرة تمد الإنسان بالطاقة والنشاط، إذ يفضل تناولها في فصل الشتاء عن فصل الصيف، ومن خلال السطور القادمة من المقال سوف نوفر طريقة عمل القرص بالسمسم والسكر بخطوات سهلة وسريعة.
مكونات القرص بالسمسم والسكر
تتواجد مكونات القرص في جميع البيوت المصرية، حيث يرجع ذلك إلى بساطة المكونات وتوافرها بشكل دائم، هذا ما سهل على الجميع القيام بتحضيرها في أغلب الأوقات، وتأتي مكونات القرص بالسمسم والسكر كالتالي: –
- ٣ أكواب من الطحين المخصص للمعجنات أو الدقيق الفاخر.
- رشة صغير من الملح لإعطاء العجينة طراوة
- ١ ملعقة من مسحوق الخميرة الفورية.
- ١ ملعقة سكر أبيض.
- ٢ ملعقة من السمسم النظيف.
- ٢ ملعقة كبيرة من اليانسون.
- ١ كوب من الزيت النباتي.
- ربع كوب سمن.
- ١ كوب من الحليب الدافئ.
طريقة عمل القرص بالسمسم والسكر
هناك عدة طرق لعمل القرص والتي من بينهم القرص بالسمسم والسكر، حيث تعد تلك الطريقة من أسهل طرق عمل القرص، للحصول على قرص بالسمسم اتبعي الخطوات التالية: –
- قومي بوضع مسحوق الطحين الفاخر في وعاء بعد القيام بنخله بشكل جيد لإزالة الشوائب وجعل العجينة تبدو أفضل.
- اسكبي على الطحين الموضوع في الوعاء السكر والملح والخميرة واليانسون والسمن.
- قومي بتسخين السمسم في مقلاة على نار هادئة حتى يحمر لونه.
- أضيفي السمسم المحمص على الخليط المكون، ثم قومي بالتقليب باستخدام المعلقة المخصصة لذلك.
- قومي بعمل فجوة صغيرة في منتصف الخليط لكي تقومي بوضع السمن الدافئ داخلها.
- قلبي المكونات بحرص وببطء حتى تتداخل مع بعضها. إلى أن تصبح عجينة لينة وطرية.
- ضعي الحليب على مرات متعددة، ثم قومي بتغطية العجينة بقماشة نظيفة.
- اتركي العجينة إلى أن تتخمر في مكان دافئ نسبياً.
- بأن تزداد حجم العجينة إلى الضعف قطعيها إلى قطع صغيرة تسمى قرص، وقومي بوضعها في صينية قابلة لدخول الفرن.
- ضعي الصينية المحملة بالقرص في الفرن على درجة ١٨٠ مئوية ويكون الفرن ساخن قبل ذلك.
- تترك القرص في الفرن لمدة لا تزيد عن عشرون دقيقة حتى يحمر لونها، ثم أخرجيها من الفرن واتركيها تهدأ.
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