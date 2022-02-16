دلع نفسك.. الشاورما المصري على أصولها بسر التتبيلة الغنية وتذوق أحلى أكلة سريعة مضمونة 100%

يمكنك عمل الشاورما المصري بطريقة لذيذة وبمكونات متوفرة لديك في منزل، وذلك من خلال الطريقة التي سوف نقوم بعرضها عليك، وذلك بدلاً من شراء الشاورما السوري المكلفة، فيمكنك عملها بعدة طرق وبعدة مكونات مختلفة حيث شاورما اللحم شاورما الدجاج اللذيذ، والتي تعتبر ذات فائدة عالية للجسم حيث توافر الفيتامينات والمعادن بالوجبة.

الشاورما المصري

يمكنك عمل شاورما الحم بطعم مختلف تجعل كل من يتذوقها يطلبها منك مرة أخرى، فقوم بعملها ووفري لأسرتك وجبة شاورما الحم المصرية، وذلك بالطريقة التالية:

مقادير شاورما اللحم

نصف كيلو من اللحم الشرائح.

ملعقة من ملح الطعام.

وملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

ونصف ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون.

ربع ملعقة من جوزة الطيب المطحون.

رشة من الحبهان المطحون.

نصف ملعقة كبيرة بصل بودر.

ونصف ملعقة كبيرة ثوم بودر.

ربع ملعقة من الكمون المطحون.

ثلاث ملاعق من الخل الأبيض.

ثمرتين كبيرتين من الطماطم.

وثمرة كبيرة من الفلفل الألوان.

حبتين كبيرتين من البصل الأحمر.

ثلاث ملاعق بقدونس مفروم.

عدد من العيش الكيزر يكفي الأسرة.

سلطة طحينة.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة عمل شاورما اللحم المصرية

أولا قومي بتقطيع اللحم الشرائح إلى قطع صغيرة.

بعد ذلك ضعي البهارات المتوفرة لديك من كزبرة جافة، وثوم بودر، وبصل بودر.

ثم قومي بإضافة جوزة الطيب، والكمون، والزنجبيل.

بعد ذلك أضيفي الحبهان المطحون، والكمون.

ثم قلبي معهم الفلفل الأسود، والملح.

بعد ذلك اسكبي ملاعق خل الطعام الأبيض.

ثم قلبيهم على اللحم جيداً، وضعيها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

بعد ذلك قطعي البصلة قطع صغيرة.

ثم ضعي زيت الزيتون في طاسة وسخنيه جيداً، وضعي به البصل وقلبي مرة واحدة.

بعد ذلك قومي بوضع الفلفل الألوان بعد تقطيعه.

ثم أضيفي المزيد من الماء وانتظري حتى يتشرب الماء.

بعد ذلك ضعي الطماطم بعد تقطيعها إلى مكعبات وقلبي، ثم قومي بإضافة اللحم المتبل.

ثم اضيفي البقدونس المفروم.

بعد ذلك اتركيه على نار هادئة حتى تنضج.

ثم جهزي العيش الكيزر وقومي بحشوه بالطحينة، ثم ضعي كمية من الشاورما داخل العيش.

بعد ذلك قدمي السندوتشات مع الخيار المقطع والمخلل.

في نهاية المقال قد نكون تحدثنا عن الشاورما المصري والتي تميز طعم الأكل المصري، فقد قمنا بعرض أسهل طريقة لها، ويمكنك تحضيرها مع طبق من البطاطس المقلية والمزيد من الكاتشب اللذيذ وقطع الطماطم والخيار، عليك بعملها فوراً ومتعي أولادك بها بدلاً من شرائها.