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عمر شويل - جدة طريقة سهلة لعمل الكوسة بالبشاميل في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة - ثقفني
الكوسة من أهم الخضروات اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس، والتي يتم تحضيرها بأكثر من شكل، كما أنها تتمتع بفوائد هامة جدًا للجسم، ومن أهم الوصفات اللذيذة المميزة هي الكوسة بالبشاميل والتي لها طعم رائع وشكل مختلف، ويمكن تقديمها في العزائم المختلفة أو كوجبة غداء مميزة في المنزل للأسرة وطريقة تحضيرها هي موضوع هذا المقال.
طريقة عمل الكوسة بالبشاميل
طريقة قد تكون من أهم الأصناف المميزة، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية وذلك لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية المتنوعة، وطريقة تحضيرها كالآتي:
مكونات عمل كوسة بالبشاميل
مكونات صينية الكوسة
- كيلو ونصف من الكوسة.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة المعصجة.
- بصلتين كبار الحجم.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الحبهان.
مكونات البشاميل
- كيلو من اللبن الحليب.
- أربع ملاعق من الدقيق.
- بيضة واحدة.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة من القرفة.
- رشة من الزعتر.
طريقة التحضير
- قومي بتقشير الكوسة وغسلها.
- قومي بتقطيعها بعد أن تصبح نظيفة شرائح، ويفضل أن تكون شرائح طويلة.
- احضري مقلاة مناسب.
- أضيفي مقدار مناسب من الزيت، ثم قومي بتحمير الكوسة من الجهتين.
- بعد الانتهاء من كل الكمية ثم اتركيها جانبًا.
- احضري البشاميل الآن، وذلك من خلال وضع اللبن الحليب في الخلاط، واضيفي إليها الدقيق.
- اخلطي المكونات حتى تتجانس، قومي بوضع اللبن المخلوط بالدقيق في إناء صغير، ثم قومي برفعه على نار هادئه.
- قلبي المكونات بشكل مستمر تمامًا، وذلك حتى يتغير قوامه ويصبح ثقيل أضيفي البيضة واخلطي بسرعة، واستمري حتى يصبح كثيف بشكل واضح.
- اضيفي الملح للبشاميل، والفلفل الأسود، وأضيفي القرفة، والزعتر.
- قلبي الخليط مرة أخرى وارفعيه من النار.
- احضري صينية مناسبة الحجم.
- اضيفي بها ربع كمية البشاميل.
- ضعي بها نصف كمية الكوسة بشكل متناسق.
- اضيفي في المنتصف، ثم أضيفي اللحمة المفرومة بالبصل المعصجة.
- أضيفي طبقة أخرى من البشاميل على اللحمة.
- اضيفي الطبقة الأخرى من الكوسة.
- ضعي على الوجه طبقة البشاميل المتبقية بشكل كامل حتى تغطي كل الكوسة.
- اضيفي ربع كوب من الكريمة أو القشطة.
- ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٠٠.
- اتركيها حتى تحمر من الوجه.
- هكذا قد نضجت يمكن تقطيعها وتناولها بألف هنا وشفا.
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