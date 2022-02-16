دبابيس الدجاج سر قرمشتها بتتبيلة سبب شهرة محلات ومطاعم، الدجاج من الأكلات الشعبية المميزة بطعم لذيذ ويحبها الكبار والصغار وخاصة في حالة تم شراؤها من محلات ومطاعم المأكولات الجاهزة ومن ضمن تلك المأكولات دبابيس دجاج المقرمشة ذات اللون الذهبي من خارج بطبقة متماسكة ومن داخل الدجاج ناضج ولذيذ الطعم، وسر تلك الطريقة في عمل دبابيس الدجاج يرجع إلى تتبيلة معينة يتم استخدامها في عمل دجاج ويعطيك تلك النتيجة المبهرة في الشكل والطعم لدبابيس الدجاج، وجمعنا لكم طرق ووصفات لعمل دبابيس دجاج مقرمشة وقدميها لأسرتك مع أرز بسمتي الأصفر وصوصات الرانش المختلفة التي تعد بجانبها.

دبابيس دجاج مقرمشة ذهبية وسر قرمشتها

نحتاج إلى عدد من دبابيس دجاج على حسب رغبتك. تكون دبابيس دجاج منقوعة في ماء مع خل وملح. كمية من الماء حوالي كوب ماء مثلج. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من النشا الأبيض. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. عدد 2 كوب من دقيق. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الثوم البودرة. ملعقة صغيرة من البابريكا. ملعقة صغيرة ثوم بودر. ملعقة صغيرة بصل بودر. مكعب من مرقة دجاج. أو ملعقة صغيرة من بهارات دجاج. ملعقة صغيرة من كاري. ربع ملعقة صغيرة من الكركم. كوب من زبادي. ملعقة صغيرة من بابريكا صوص. كمية من زيت القلي.

تحضير دبابيس دجاج مقرمشة مقلية بتتبيلة زبادي

في وعاء على نار يضاف ماء مع ملح وفلفل أسود وتترك حتى تسلق دبابيس لمدة 10 دقائق نصف تسوية فقط.

ثم ترفع من الوعاء قطع الدجاج وتترك جانباً حتى تبرد، وأثناء ذلك جهزي طبق صعب فيه نصف كمية دقيق مع نشا مع بيكج بودر والفلفل الأسود والبصل بودرة وكاري وكركم وثوم بودر وزبادي وتقلب جيدا تلك مكونات معا حتى تختلط.

ثم نضع عليهم كوب من الماء مع تقليب سريع حتى تتجانس كل مكونات مع بعضها يكون قوام مزيج ثقيل وكثيف.

خذي قطع دبابيس دجاج وضعيها في تتبيلة دقيق مع بهارات ولابد من أن تغطى جيدا كل قطع دجاج بالتتبيلة من كافة جوانب.

تترك دبابيس دجاج في تتبيلة لمدة ساعة أو أكثر حتى تتشرب كل قطع دجاج تتبيلة التي ستصنع القشرة الخارجية الذهبية المقرمشة.

في طبق آخر نضع باقي كمية دقيق المتبقية ثم اخرجي قطع دجاج من التتبيلة وتغمس في دقيق حتى تتغلف من الخارج بالدقيق الجاف.

ثم احضري مقلاه بها كمية من زيت الغزير وانزلي لقطع دجاج في زيت غزير لابد من وضع القطع مرة واحدة حتى يظل الزيت ساخن.

درجة حرارة الزيت تكون متوسطة وليست عالية حتى لا تحترق من خارج وتكون من داخل غير ناضجة، تقلب قطع دجاج على جانبين حتى تأخذ لون ذهبي وطبقة قشرة خارجية مقرمشة.

ترفع دبابيس دجاج من زيت وترص في طبق التقديم مباشرة وتقدم مع أرز بسمتي الساخن مع صوص الثومية أو صوص زبادي على حسب رغبتك.

دبابيس دجاج على طريقة مطاعم مقرمشة من الخارج

دبابيس دجاج أو دجاج بروستيد من آكلات اللذيذة التي تعد في مطاعم وتقدم في وجبات السريعة بمبالغ مرتفعة على الرغم من إنها سهلة التحضير في منزل لأن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل منزل السر فقط في عمل دبابيس دجاج يكمن في التتبيلة بهارات تعطي طعم لذيذ راقي لا يقاوم.

مكونات دجاج بروستيد على طريقة مطاعم